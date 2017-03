Naznačí dnes ČNB termín ukončení kurzového závazku?

Před více než třemi lety, v listopadu 2013, po téměř roce trvajících slovních intervencích, přistoupila ČNB k reálným operacím na finančních trzích s cílem oslabit korunu, a udržet její hodnotu, resp. hodnotu EUR nad 27 CZK. Tímto krokem chtěla docílit růstu inflace prostřednictvím zvýšení dovozních cen a zároveň podpořit domácí ekonomiku. Vše se odehrávalo na pozadí probíhajícího souboje centrálních bank, které se v té době předháněly ve snaze uvolnit domácí měnové podmínky ať již prostřednictvím různých programů QE nebo snižovaním úrokových sazeb, případně kombinací obou uvedených metod.

Dnes bude mít bankovní rada první trhem očekávanou příležitost tyto, z pohledu mnohých problematické, intervence ukončit. Samotné oznámení by v takovém případě, vzhledem k pevnému závazku nedovolit posílení koruny pod 27 CZK za euro během prvního čtvrtletí, mělo přijít na záčátku příštího týdne. Pro trhy by to znamenalo mírné překvapení, ale pouze v horizontu týdnů, protože tento krok je již prakticky všemi účastníky, členy bankovní rady nevyjímaje, vyhlížen. Neznámé jsou zatím “pouze” přesný termín, způsob provedení exitu a samozřejmě následná reakce finančních trhů na vystoupení největšího nakupujícího měnového páru EUR/CZK ze hry.

V přiloženém grafu je pro ilustraci zobrazen vývoj kurzu EUR/CZK za posledních 10 let. Jsou na něm zřetelně vidět turbulence z krizových let a následné postupné stabilizování kurzu, ukončené výše zmíněným začátkem slovních intervencí na konci roku 2012. Od následujícího roku pak ČNB svým kurzovým závazkem defakto, a v minulém roce téměř doslovně, zavedla v ČR dočasně euro. Sice bez odstranění transakčních nákladů, ale zato s lepší úrokovou sazbou.

Tlak na ČNB ze strany spekulantů, ale i dalších mediálně sledovaných hráčů, kteří sice nemají reálně zainvestováno, ale jejichž motivace je neméně silná a spočívá ve zvyšování vlastní prestiže v očích veřejnosti coby ochránců jejího bohatství, v posledním roce zesílil natolik, že je již téměř nezbytné z intervenčního režimu vystoupit. V opačném případě by ČNB pouze odsouvala narůstající problém na pozdější dobu, za absence pozitivního vyvažujícího efektu na domácí ekonomiku. Jen za leden byla ČNB přinucena k vytvoření CZK v hodnotě téměř 15 mld. EUR a ke konci února její devizové rezervy překročily hranici 100 mld. EUR. Pro srovnání, na konci roku 2013 byla výše devizových rezerv okolo 40 mld. EUR. Tento přetlak na trhu s korunou se pak odráží v záporných krátkých tržních úrokových sazbách, které jsou buď zakomponovány v derivátových nástrojích nebo kterými jsou oceněny bezpečné, tedy státní cenné papíry. Na přelomu roku, kdy mají banky zvýšený zájem na vyčištění svých bilancí, bylo možné dokonce licitovat o dvouciferných úrokových sazbách i u O/N výpůjček. Pokud jste jako finanční instituce disponovali volnou kapacitu např. pro uložení peněz v ČNB, mohli jste za přijetí korunového depozita od jiného finančního ústavu inkasovat úrokovou sazbu blížící se 10% p.a.

Jaké jsou tržní odhady uvedených neznámých? Nejvíce se názor účastníků dění na FT shoduje na termínu ukončení intervencí. Zde se interval odhadů pohybuje v rozmezí několika dní, jestliže by došlo k oznámení již na začátku příštího týdne, po horizont týdnů, kdyby ČNB chtěla spekulanty ještě nějakou chvíli napínat a počkat na období výplat dividend, které je tradičně spojeno s vyšší poptávkou po EUR ze strany společností vlastněných zahraničními subjekty.

Daleko větší rozptyl mezi investory potom panuje u predikcí budoucího kurzu. Pokud bychom se orientovali podle vývoje forwardů, mělo by v ročním výhledu dojít pouze k mírnému posílení CZK na úroveň 26,70. To je ale velmi konzervativní očekávání. Jak uvádí například ve své včerejší analýze Henrik Gullberg ze společnosti Nomura, měla by koruna směřovat hlouběji k hladině 26, kde by euro mohlo najít první podporu. Průzkum provedený Reuters hovoří o posílení koruny během prvního měsíce na 26,45 a následném dalším zpevnění české měny až ke 25,60 CZK za euro v průběhu šesti měsíců. Oproti tomu se staví názory, že hráči na, z pohledu koruny, silně překoupeném trhu budou mít problém najít protistranu k uzavření svých dlouhých spekulativních korunových pozic. Ty jsou k dnešnímu dni odhadovány v rozmezí 800 mld. až 1 600 mld. CZK (velký rozptyl je způsoben neznámou v podobě objemu uzavřených zajišťovacích operací firem). Zastánci této varianty předpokládají pohyb páru EUR/CZK směrem k vyšším hodnotám, což by mělo za následek vytlačení menších obchodníků prostřednictvím realizace jejich “stop loss” pokynů. Henrik Gullberg doporučuje ve zmíněné analýze nastavit ke krátkým pozicím S/L na úroveň 27,40.

Poslední neznámou zůstává způsob, kterým chce ČNB svou aktivitu ukončit. Spekulace se zde pohybují od klasického vystoupení z kurzového závazku, které proběhne během vteřiny, až po postupné snižování jeho výše na hodnoty, na kterých dojde k přirozenému vyrovnání mezi tržní poptávkou a nabídkou EUR. V takovém případě by ČNB pokračovala v intervencích na nově určených cenových hladinách.

Na závěr přidám také vlastní odhad pohybu páru a místo odehrání většího souboje mezi nakupujícími a prodávajícími bezprostředně po ukončení intervenčního režimu. Mohla by jím být hodnota 50% Fibo mezi minimem a maximem kurzu z poslední dekády. Ta se nachází přibližně na úrovni, ze které byla koruna v listopadu 2013 katapultována severním směrem, tedy 25,85 CZK.