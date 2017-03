Ukončí ČNB svůj závazek DNES? Trh tomu věří, my ne

Vše se nyní točí kolem dnešního měnově politického zasedání ČNB. Nerad bych zcela opakoval to, co kolegové již psali tento týden, tak udělám jen krátké summary. S tím, že po tiskové konferenci ČNB vydáme Bleskovku.

Česká ekonomika je již na exit zcela připravena. Ekonomická aktivita je velmi slušná. HDP sice v loňském roce rostlo jen o 2,3%, ale to bylo dáno nefundamentálními vlivy (meziroční pokles investic kvůli mimořádným investicím v roce 2015 a nízká vládní s potřeba ve druhé polovině roku). Bez těchto vlivů by se růst HDP blížil 3%. Nezaměstnanost je nejnižší v Unii a výrazně pod svou přirozenou (neinflační) mírou. A ceny začaly růst. Z tohoto pohledu nemá smysl čekat do půlky roku.

Navíc s e nad očekávání ožívá ekonomika eurozóny. To je hodně důležité, protože to znamená menší dovoz protiinflačních tlaků, které byly jedním z hlavních důvodů pro kurzový závazek.

Inflace je na 2,5% s mírně kladným výhledem. ČNB s e tak nemusí v tuto chvíli obávat toho, že by po exitu v případě posílení kurzu koruny způsobil pokles dovozních cen nějaké výraznější protiinflační tlaky a celková inflace by šla hluboko pod cíl.

ČNB nemusí ukončit svůj závazek jen na měnově politickém zasedání (8x ročně), ale na jakémkoliv pravidelném zasedání (každý čtvrtek) či na mimořádném zasedání, které může být jakýkoliv den. Klidně v neděli večer, když bude bankovní rada ČNB chtít. Z tohoto důvodu jsou možná naděje pro dnešní exit nadhodnocené, protože část trhu čeká možnost exitu jen na pravidelném měnově politickém zasedání (dnes a další je pak v květnu).

Exitem dnes by ČNB porušila svůj tvrdý závazek (ne před druhým čtvtletím). To obecně není pro kredibilitu centrální banky dobré. Navíc by to zavánělo podlehnutím tlaku spekulantům. Podle mě není důvod to dělat a nic dobrého by to v porovnáním s exitem třeba příští týden nepřineslo. Ale zase by to ani tolik neuškodilo. Jsou to jen dva dny a ČNB by to as i vyargumentovala. Nicméně pravděpodobnost dnešního exitu vidíme jako menší v porovnání s první půlkou dubna.

Z našeho pohledu by byl ideální exit na začátku dubna. Dodrží se tvrdý závazek, nebude se prodlužovat nutnost silných intervencí na jeho obranu a z pohledu ekonomického vývoje je to OK.

Třetí možnost, tedy pozdější exit zhruba v polovině roku (květen či červen), nedává ekonomicky příliš smysl. ČNB by pak sice mohla říkat, že dodržela svůj měkký závazek (zhruba v polovině roku), ale musela by akceptovat silné intervence. Kredibilita ČNB exitem v dubnu tolik neutrpí, protože trvdý závazek by s e dodržel. Tak proč s i zbytečně nabobtnávat bilanci.

Uvidíme dnes . Jinak naše anketa je 64% pro to, že ČNB ukončí závazek dnes .



Jiří Polanský