MF Dnes:Dlužné alimenty samoživitelům zaplatí stát

Vláda na poslední chvíli schválila návrh zákona , který by měl výrazně ulevit rodičům a přitížit neplatičům

PRAHA Rodiče samoživitelé by mohli dostávat zálohové výživné od státu, který by ho pak vymáhal od neplatičů. Schválila to vláda. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD si vzala k srdci výzvu premiéra, aby ministři do konce března dali vládě návrhy, které podle nich musejí projít do voleb. Zákon teď budou schvalovat poslanci. Novou dávku by podle návrhu mohly dostávat děti z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Úřady práce by jim vyplácely podle věku dítěte nejvýš 2 088, 2 568 či 2 940 korun, maximálně 1,2násobek dětského životního minima. Peníze by pak stát vymáhal po neplatičích.

„Osobně pro ten zákon budu hlasovat, ač jsem si vědoma, že má nedostatky. Rozhodující slovo bude mít Sněmovna,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj za ANO Karla Šlechtová ještě před jednáním vlády. „Pro mě to téma zálohového výživného je zásadní a důležité,“ řekl iDNES.cz ministr pro lidská práva Jan Chvojka z ČSSD. Zákon podle něj má šanci do voleb projít.

Náhradní výživné ČSSD, ANO a KDU-ČSL slibovaly už v koaliční smlouvě. Podle návrhu bude možné o novou sociální dávku žádat, pokud rodič dítěti neplatí soudem nařízené alimenty či jejich část přes tři kalendářní měsíce. O přidělení by rozhodl krajský úřad práce, po neplatiči by pak stát vyplacenou sumu na dávku vymáhal u soudu či exekucí.

TOP 09 bude v parlamentu proti. „Stát nemá nahrazovat nezodpovědného rodiče, ale má jej přimět k plnění jeho povinností,“ uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Poslanci TOP 09 navrhují, aby stíhání dlužníků bylo možné už po dvou měsících neplacení alimentů. Nyní je to až po čtyřech.