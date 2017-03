ČEZ využívá vysoké ceny akcií MOL a prodává je. Čeká přínos do zisku 3,4 miliardy eur

ČEZ zahájil ve středu večer finanční operaci, jejímž cílem je prodej akcií MOL v držení ČEZ. Z jedné poloviny jde o obdobnou operaci, kterou na podzim loňského roku realizovala společnost GE při prodeji bloku akcií Moneta Money Bank. ČEZ podmíněně prodal akcie MOL, odpovídající 7,5% podílu ve firmě, na ceně 18.700 forintů za akcii. Výnos použije na zpětný odkup dluhopisů konvertibilních za akcie MOL v celkovém objemu 470,2 milionu eur. ČEZ očekává od transakce pozitivní dopad do zisku před zdaněním 3,4 miliardy EUR.



ČEZ souběžně realizuje odkup vyměnitelných dluhopisů a blokový prodej akcií MOL. Pověřené banky transakci realizují tak, aby byla co nejvíce zisková pro ČEZ. ČEZ na této transakci spolupracuje s Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited a Deutsche Bank AG, London Branch.



"ČEZ transakcí předchází riziku poklesu ceny akcií MOL umocněnému nízkou likviditou těchto akcií. Držený podíl odpovídá 80 dennímu objemu obchodů s akciemi MOL na burze," uvádí ve zprávě ČEZ s tím, že využívá optimálního načasování transakce poté, co v nedávné době došlo k výraznému růstu ceny akcií MOL a představenstvo MOL oznámilo návrh dividendy.



"Za dobu držení akcií obdržel ČEZ od společnosti MOL dividendy a platby za kupní opci sjednanou ve prospěch společnosti MOL v souhrnu převyšující 50 procent pořizovací ceny akcií. Výsledkem současné transakce - prodeje, bude zhodnocení z držení akcií ve výši 4,5 procent ročně za 10 let držení akcií a zisk pro ČEZ v řádu miliard korun. Pokud všichni majitelé dluhopisů nabídnou všechny své dluhopisy k odkupu, povede to dle odhadu Skupiny ČEZ k celkovému pozitivnímu dopadu na její zisk před zdaněním v roce 2017 v souvislosti s držením akcií MOL a vyměnitelnými dluhopisy ve výši 3,4 miliardy Kč," shrnuje ČEZ.



ČEZ nabízí odkup dluhopisů, tedy eliminuje tím právo majitelů dluhopisů požadovat výměnu za akcie MOL, za malou prémii nad současnou cenou dluhopisu a souběžný blokový prodej akcií MOL s rozdílem proti tržní ceně ve výši, která motivuje potenciální kupce. Obě transakce ČEZ oznámil včera po skončení burzovního dne.

Blokový prodej akcií byl podmíněně ukončen před počátkem dnešního burzovního dne. Nabídka na odkup dluhopisů bude ukončena dnes večer. Konečný objem blokového prodeje akcií MOL bude přizpůsoben objemu odkoupených dluhopisů tak, aby odpovídal objemu akcií pokrytých skutečně odkoupenými vyměnitelnými dluhopisy.



Na konci roku 2007 Skupina ČEZ uzavřela se společností MOL smlouvy ohledně budoucí výstavby plynových elektráren v areálech rafinerií MOL a strategické spolupráci v oblasti plynových elektráren v regionu Střední Evropy. Součástí transakce byla i ujednání o tom, že dceřiná společnost ČEZu, CEZ MH B.V., koupí zhruba 7,5% podíl ve společnosti MOL a tento podíl bude držet. Schopnost CEZ MH B.V. s akciemi MOL volně nakládat byla smluvně omezena. MOL měl k těmto akciím zřízenou kupní opci, za niž platil společnosti CEZ MH B.V. po dobu prvních 6 let platbu (tzv. opční prémii) ve výši 8 % p.a.

Poté, co se společnosti ČEZ a MOL dohodly, že v důsledku změn na energetických trzích, kam patří ztrátová výroba elektřiny v plynových elektrárnách, nebude výstavba plynových elektráren realizována, ztratily akcie MOL pro ČEZ strategický význam.



V lednu 2014 ČEZ prostřednictvím CEZ MH B.V. vydal dluhopisy vyměnitelné za akcie MOL. Tyto dluhopisy fakticky kombinují kupní opci na akcie MOL (ve prospěch majitelů dluhopisů) s dluhopisem, přičemž úrok dluhopisu je snížen o opční prémii, kterou by majitelé dluhopisů za tuto kupní opci zaplatili. Díky tomu ČEZ získal financování svého podílu v MOL za nulový úrok.



Držitelé vyměnitelných dluhopisů mají možnost mezi 25. lednem 2017 a 21. červencem 2017 (tzv. konverzní období) požádat o splacení dluhopisu formou převodu akcií MOL za efektivní cenu 60,40 EUR/akcie (tzv. konverzní cena ). Tato cena je výsledkem původní konverzní ceny stanovené v emisních podmínkách vyměnitelného dluhopisu (61,25 EUR/akcie) ponížené o podíl investorů na dividendách MOL dosud přijatých CEZ MH B.V.