Nedůvěra k neznámým a vrchol chytrých telefonů v roce 2018

Představte si, že jste na návštěvě nějakého města a chcete se podívat na nějakou známou pamětihodnost. Za časů technologického středověku, které panovaly ještě asi před deseti lety, byste se na cestu museli ptát místních. Nyní ale prostě sáhnete do kapsy pro svůj chytrý telefon. Díky němu máte k dispozici všechny informace o památkách, muzeích, mapy a mnoho dalšího. Je ale možné, že bychom za takové služby platili nějakou skrytou cenu?



Ekonomové někdy hovoří o „sociálním kapitálu“, který vzniká naší vzájemnou interakcí. Tu tvoří společenské vazby, skupiny spřízněných lidí, pocit, že někam patříme. Jde o nehmotné věci, které se ale v hmotném světě projevují jasně a zřetelně. Ekonomickému růstu například prospívá míra vzájemné důvěry ve společnosti, vzájemná důvěra také zlepšuje zdraví jednotlivců a jejich celkovou spokojenost.



Mohlo by stále rostoucí používání moderních technologií tento sociální kapitál ničit? Naše analýza ukazuje, že čím více Američané získávají informace z mobilních telefonů, tím méně důvěřují lidem, které neznají, ale i vlastním sousedům. Používání mobilních telefonů ovšem nemělo dopad na vzájemnou důvěru v rodině. Tyto výsledky tedy naznačují, že mobilní telefony skutečně mohou mít negativní dopad na naše společenské vazby a zbavují nás příležitosti navazovat nové vztahy.



Je zajímavé, že podobný efekt nelze podle naší studie pozorovat u získávání informací z televize, rádia či novin. A dokonce ani při používání internetu přes počítač a ne přes mobilní telefon. Co je tedy na nich tak výjimečného? Zřejmě to, že poskytují informace okamžitě. A i když jsme se snažili nalézt různé příčiny a vysvětlení popsaného jevu, vždy jsme dospěli ke stejnému závěru: Čím více používáme mobilní telefony, tím méně důvěřujeme jiným lidem.

Je samozřejmě možné, že vazba působí obráceně. Tedy že méně důvěřiví lidé mají větší tendenci k používání mobilních telefonů. A stejně tak se můžeme nacházet v roztáčející se negativní spirále: Telefony nám berou příležitost ke kultivaci naší důvěry v ostatní a o to více mobilní telefony používáme. Pozorovaný efekt sice nebyl moc silný, ale jeho reálné dopady mohou i tak být znatelné. Je to podobné jako při užívání acylpyrinu pro snížení pravděpodobnosti infarktu. I když jeho účinnost není v této oblasti nijak veliká, v případě milionových společností může stále zachránit tisíce životů. A vzájemná důvěra je zejména v současném politickém prostředí velmi potřebná.



Následující obrázek ukazuje historický a očekávaný vývoj globálních prodejů chytrých telefonů Podle těchto projekcí by vrcholu počtu prodaných kusů mělo být dosaženo už v roce 2018 a poté by prodeje měly začít klesat:





Autor: Kostadin Kushlev



(Zdroj: WEF)