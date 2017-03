Evropská komise: Volkswagen má opravit všechna auta do podzimu

Aféra známá jako Dieselgate pokračuje v České republice. K prvním čtyřem tuzemským žalobám na automobilky koncernu Volkswagen přibylo dalších více než tisíc zákazníků, kteří požadují kompenzaci. Konkrétní dohodu mezitím vyjednala Věra Jourová, která zodpovídá za spotřebitelská práva v Evropské komisi.

Německý automobilový koncern Volkswagen AG oficiálně přiznal, že občas falšoval emisní testy svých vozů. V České republice využila příležitost společnost Safe Diesel s.r.o., která vybízí majitele problematických strojů, aby požadovali náhradu. Akce má reálné důsledky: Zatím byly podány čtyři soudní žaloby a přibývají další zájemci o společný proces. “Přes registrační formulář na webu safediesel.cz naskakují nové registrace nebývalým tempem, celkový počet už výrazně přesáhl tisícovku,” napsal nám za společnost Jiří Hrabovský.

“K podobným krokům nevidíme důvod, zákazníkům podle našeho názoru nevznikla a nevzniká žádná újma,” reaguje za Volkswagen tiskový mluvčí Vítězslav Pelc.

Jourová jedná o dobrovolných kompenzacích

Soudní procesy bychom teoreticky mohli přeskočit, anebo aspoň urychlit, kdyby starý kontinent postupoval společně podobně jako USA. Tam Volkswagen přistoupil na několik kompenzačních dohod v řádu miliard dolarů, například začátkem letošního roku přijal vládní návrh, aby zaplatil na pokutách 4,3 miliardy dolarů (celkem asi 108 miliard Kč).

Mezitím, od loňského září probíhá jednání mezi Volkswagenem a Evropskou komisí, kde zodpovídá za ochranu spotřebitelů Češka Věra Jourová, jinak rovněž členka hnutí ANO. Finanční kompenzace domluveny ani nařízeny nebyly, určitý posun však nastal.

“Představenstvo Volkswagenu souhlasilo, že individuálně informuje všechny spotřebitele do konce roku 2016 a opraví všechna auta do podzimu 2017,” shrnuje dosavadní výsledek Evropská komise. Protistraně bylo také několikrát navrženo, aby vyplácela dobrovolně kompenzace. Chyběla k tvrdšímu postupu politická vůle, anebo spíše kompetence? “V Evropě je to záležitost pro národní soudy a úřady, aby rozhodovaly případ od případu,” konstatuje tiskové oddělení Evropské komise.

Tuzemská auta jdou opravit, americká nikoli

“Evropští spotřebitelé zasluhují odškodnění, jelikož byli oklamáni a považuji za trestuhodné, že evropské automobilové společnosti odmítají poskytnout odpovídající kompenzace,” říká Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM. Ze stejné instituce ovšem zaznívá, že chybějí kompetence k ráznějšímu postupu. “Pokud jde o případný postih nebo kompenzace, Evropský parlament nemá v této oblasti pravomoci,” vzkazuje europoslanec za hnutí ANO Petr Ježek.

Proběhlo aspoň vyšetřování emisních testů v automobilovém průmyslu. Výsledná parlamentní zpráva mimo jiného konstatuje: “Použití sankcí stanovených nařízením 715/2007 a směrnicí 2007/46/ES nebo odškodnění pro zákazníky se neplánují, neboť vadná vozidla je možné opravit a uvést do souladu s právními předpisy (…) na rozdíl od situace v USA, kde to u obdobných vozidel možné není.”

Nad prodejní cenou automobilů zůstává otazník

Různé expertní skupiny odpovídají odlišně na otázku, jestli kvůli skandálu klesá tržní hodnota problematických vozidel, anebo prostě “jenom” při jízdě vypouštějí nadměrné množství výfukových plynů.

“U konkrétních motorových jednotek koncernu VW v žádném případě nedošlo k žádnému propadu ani plynulému snížení obvyklých cen a zůstatkových hodnot,“ uvádí technologická společnost Audatex Systems s.r.o., která srovnala ceny ojetých vozů.

“Automobily budou mít po provedené úpravě software vyšší spotřebu, nižší výkon a nižší prodejní hodnotu,” obává se naopak společnost Safe Diesel.

Vyměníme “špinavé peníze” za “čistá auta”?

Ve sporu má samozřejmě svoje místo také široká veřejnost, která chodí po ulicích pěšky. “Poškozenými nejsou ani tak řidiči, jako spíše lidé kolem jedoucího auta, kterým nadlimitní emise výfukových plynů ničí zdraví,” namítá Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09.

Nad rámec případných soudem nařízených pokut a mimosoudně domluvených kompenzací proto navrhuje veřejný fond, do kterého by automobilky povinně přispívaly za každý prodaný vůz, který nevyhovuje regulacím. “Získané prostředky by sloužily Evropanům jako dotace na nákup čistého auta,” říká Niedermayer.

Petr Woff