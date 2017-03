BMW ukazuje, že tradiční automobilky čekají hodně zajímavé časy

Německá automobilka BMW prodala v roce 2012 asi 40 % svých vozů na úvěr, či leasing. V roce minulém už to bylo necelých 50 %. Celkový trend je zřejmý z následujícího grafu a netýká se jen BMW. Naopak, jde o všeobecně rozšířený jev, kdy automobilky prodávají stále více vozů na úvěr, či leasing a stávají se z nich polofinanční instituce:

O této financializaci automobilek jsem tu hovořil nedávno v souvislosti s tím, jak se zhoršuje kvalita úvěrů u nejméně bonitních dlužníků v USA. Pokud budeme optimisty a budeme předpokládat, že z automobilek se nestane další zdroj systematického rizika, můžeme se bavit už jen o tom, zda se do problémů nedostane spíše výjimečně jen některá z nich.



Chris Bryant z Bloomberg Gadfly v této souvislosti zmiňuje právě BMW. Vedle popsaného růstu podílu vozů prodaných na úvěr, či leasing zmiňuje (údajný) zastaralý design vozů BMW a také možný posun k elektrovozům. Tedy hrozbu, která je obecně pro „dieselové“ německé automobilky spoléhající se na tradici a konzervativní přístup pravděpodobně hodně aktuální. Odhad reálnosti popsaných rizik a hrozeb je ale stále hodně subjektivní, hodně nám toho i přesto řekne pohled na tok hotovosti BMW:

Zdroj: Financial Times

Provozní tok hotovosti dosáhl v roce 2016 3,2 miliard eur, celkové investice 5,8 miliard eur. Volné cash flow je tedy hluboko, hluboko v záporu a předchozí roky tomu bylo podobně, Příčinou je ona financializace – ta nafukuje levou stranu rozvahy firmy o auta na leasing (vysoké investice do pracovního kapitálu) a dlouhodobé pohledávky (vysoké investice celkové). Bryant tvrdí, že auta na leasing nyní tvoří asi 20 % rozvahy BMW a asi 70 % kapitalizace. To vše je financováno zejména novými dluhy – za poslední tři roky vzrostly podle výše uvedené tabulky o necelých 20 miliard eur.

Finanční divize BMW je slušně zisková - její návratnost vlastního jmění se pohybuje nad 21 %. Investoři, kteří většinou hledí jen na zisky, se tak pravděpodobně radují. Řada z nich si možná ani není vědoma výše popsaného efektu, kdy vysoké investice táhnou cash flow do záporu. Tato financializace je na jednu stranu skutečně podnikatelský úspěch. Ten v případě BMW a mnoha dalších byl a podle konsenzu na FT by měl být i nadále tahounem rostoucích tržeb. Evidentně se s ním ovšem pojí i rizika - zejména v souvislosti s vývojem hodnoty vozů po ukončení leasingu, růstem sazeb a kvalitou poskytnutých úvěrů v té horší fázi cyklu. Mimochodem, společnost Ally Financial informovala o tom, že v USA už je na trhu s ojetými vozy přebytek nabídky.

Nechci malovat krize na zeď a doufám, že se v podobných úvahách stále pohybujeme jen v oblasti financial fiction. Ale přece: Automobilky se už nyní pohybují v hyperkonkurenčním odvětví s nadměrnými kapacitami. Nyní se na obzoru objevují další hrozby tradičním výrobcům ve formě nových technologií a firem jako Tesla, možná i Google, či Apple. A automobilky se mezitím mění na částečné finanční instituce, jejichž aktiva jsou a budou značně citlivá na ekonomický cyklus a financována jsou novými dluhy. Myslím, že automobilky čekají hodně zajímavé časy.