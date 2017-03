Souhrn 29.3. - Brexit je od nynějška realitou ze které není cesty zpět, euro ztrácí, ropa v plusu, ale ..., BCPP nerozhodná

12.h - Evropa lehce v plusu i přes faktickou...

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza se v polovině 13. týdne při podprůměrné likviditě držela poblíž včerejšího závěru.Evropské akciové trhy na tom byly podobně. Británie formálně aktivovala proces odloučení od EU. Jak trefně poznamenal prezident EU Tusk dnes nemá žádná ze stran důvodu k radosti, což by se dalo přenést také do akciových trhů. Pokud někdo doufal či spekuloval, že k Brexitu nakonec nedojde, tak dneškem počínaje se tato možnost stala pouze mizivou, což si určitě vyžádá své. Odhady co a jak bude probíhat a jaké budou ztráty na obou stranách se množí jako houby po dešti, všeobecná nejistota se může dále jen zvyšovat a to není prostředí, které by přálo akciovým trhům.US trhy toto kupodivu také vnímají a v průběhu svého dopoledne se pohybují blízko včerejších závěrů. Euro výrazněji oslabuje proti dolaru . V měnových párech platí výše zmíněný konec spekulací na neuskutečnění brexitu dvojnásob a okamžitě se to projevuje posilováním role dolaru . Ten se proti koruně vrací nad hranici 25. Ropa dnes lehce roste navzdory posilování dolaru . Klíčové jsou nové týdenní statistiky z USA o vývoji tamních zásob. Méně důležitá statistika API ukázala zmírnění tempa růstu zásob a pokles u benzínu a ropných destilátů. Směrodatnější EIA pak přinesla větší než očekávaný růst zásob a také další růst produkce, což asi trhy ve finále příliš nepotěší. BCPP dnes především pod vlivem nerozhodných akcií ČEZ , korekce na KB a stability na Monetě. Unipetrol oslabil, PMČR po včerejších výsledcích a vidině lepší dividendy posílil. Fortuna se blíží hranici 110 Kč