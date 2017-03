Morgani varují: Ceny kanceláří v Londýně mohou klesnout až o 33%

Podle analytiků americké banky Morgan Stanley by mohly kvůli Brexitu poklesnout ceny nájmů kancelářských prostor až v rozpětí od 25 do 33%. Situaci by mohla vyostřit ztráta důvěry realitních investorů ve schopnost inkasovat adekvátní zhodnocení a také náběh nových projektů.Podle analytiků zatím londýnský realitní trh projevil nemalou odolnost a poptávka i přes blížící se Brexit zůstávala poměrně silná. Otázkou je, jestli se tento trend udrží i ve chvíli, kdy je už zcela jasné a potvrzené, že Brexit je skutečně realitou.