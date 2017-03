Jak vydělat na ropě? Možností je několik

Ropa přináší investiční příležitosti jak v dlouhodobém, tak i krátkodobém časovém horizontu. Výběr investičního nástroje, pomocí kterého ropu zobchodujeme, však může být poněkud náročný. Od počátku roku 2016 se cena ropy pohybuje v mírně rostoucím trendu a je mnoho způsobů jak na pohybech ceny ropy participovat.

Důležité je především vzít v úvahu investiční záměr, časový horizont a finanční možnosti. Pokud máte volné peněžní prostředky, které nebudete v příštích pár letech potřebovat a chcete je jednorázově investovat bez dalších zásahů a aktivního obchodování, nejlepší možností může být nákup akcií těžařských společností. Musíme však mít na paměti, že ceny akcií těchto společností ovlivňují také jiné fundamenty, které je potřeba vzít v úvahu.

Další možnou alternativou je nákup ETF navázaného na cenu této komodity. Exchange Traded Funds mají velmi blízko ke klasickým podílovým fondům s tím rozdílem, že jejich investiční strategie je většinou pasivní, proto mohou mít nižší poplatky za obhospodařování a jejich akcie jsou veřejně obchodované na burze. Příkladem takového fondu může být U. S. Oil Fund (USO), který přilákal významné množství investorů po listopadovém zasedání OPEC.

Jde to i krátkodobě

Co ale dělat, pokud máte zájem pouze o krátkodobé spekulativní obchodování v horizontu měsíců či týdnů? V takovém případě budou nejlepší volbou futures kontrakty. Futures jsou termínované deriváty, které mohou být navázány na ceny komodit, akciových indexů či úrokových sazeb. Termínované znamená, že každý futures kontrakt má expirační měsíc, kdy končí možnost jeho obchodování. Obchodování futures je ale poměrně rizikové a nákladné, jelikož se obchoduje s finanční pákou a brokeři chtějí zástavu peněžních prostředků v podobě marže. Díky finanční páce však můžete několikanásobně zhodnotit (ale i znehodnotit) vaše investice i na malém pohybu ceny v rámci týdne či měsíce. Také nemusíte spekulovat pouze na růstu ceny, ale i na její pokles.

Pokud je pro vás obchodování samotného futures kontraktu příliš nákladné, díky jevu kontango a tzv. backwardation je možné obchodovat futures kontrakty na ropu v takzvaném intrakomoditním spreadu. Kontango je situace, kdy je cena futures kontraktu s bližším expiračním měsícem nižší, než cena kontraktu se vzdálenějším expiračním měsícem. Díky tomuto jevu je možné zobchodovat rozdíl ceny mezi těmito dvěma kontrakty. Výhodou obchodování futures spreadů je nižší požadavek na marži, jelikož jsou méně volatilní.

A co takhle, pokud na trhu s ropou zrovna není žádný trend, dochází ke stagnaci a cena se vyvíjí dlouhodobě do strany? Dá se dosáhnout výnosu i v takové situaci? Kupodivu dá, a to díky derivátům nazývaným opce. Opční smlouva poskytuje držiteli právo (nikoliv však povinnost) koupit nebo prodat konkrétní podkladové aktivum za předem stanovenou cenu až do doby expirace. Opce se dají obchodovat na akcie, ETF i futures. Nejčastěji se používají k zajištění proti propadu cen akcií. Avšak pomocí různých strategií vypisování opcí, kdy získáte výnos v podobě prémia z vypsané opce, je možné prosperovat i na trhu, který jde zrovna do strany. V období od poloviny prosince do začátku března dělala ropa velikou radost právě obchodníkům s opcemi.

Dosáhnout zisku lze i na komoditních měnách

Do černého zlata můžeme také investovat nepřímo a to prostřednictvím komoditních měn. Za komoditní měny jsou označovány ty, v jejichž ekonomikách hrají komodity klíčovou roli. Příkladem může být kanadský dolar, jelikož Kanada je jeden z největších producentů ropy na světě a zároveň největší dodavatel ropy do USA. Pokud se zvýší poptávka po ropě, může to mít vliv na poptávku po kanadském dolaru a jiných ropných měnách. I proto se již začaly na investování do komoditních měn zaměřovat některé podílové fondy. Jedním z příkladů je fond kvalifikovaných investorů Conseq Opportunity, jehož dobrá výkonnost ke konci roku byla výrazně ovlivněna listopadovým zasedáním OPEC.