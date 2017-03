Vítězství Le Penové? Šok pro trhy by byl pětkrát větší než kolem Řecka (UBS)

Šokové vlny pětkrát větší než na začátku dluhové krize v eurozóně by mohly potkat Evropu, kdyby si krajně pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová dokázala zajistit vítězství v prezidentských volbách ve Francii. Odhaduje to švýcarská banka UBS. Vítězství Le Penové podle průzkumů v tuto chvíli reálně nevypadá. UBS ale přesto radí opatrnost. Podle ní existuje 40procentní šance, že se šéfka Národní fronty se stane v polovině května prezidentkou Francie.

Prezidentské volby se ve druhé největší ekonomice eurozóny konají 23. dubna a 7. května, kdy proběhne druhé kolo. Vzhledem k popularitě Le Penové patří letos v zemích eura k největším politickým rizikům. Le Penová prosazuje referendum o členství Francie v Evropské unii, dále vystoupení Francie ze Schengenského prostoru nebo omezení legálního přistěhovalectví do země nejvýše na 10 000 příchozích ročně.

Ten horší scénář

Švýcarský bankovní dům odhaduje, že kdyby si ji Francouzi skutečně zvolili prezidentkou, mohly by se akcie v eurozóně propadnout až o 35 procent a euro o desetinu. O 30 procent by se mohly propadnout akcie na rozvíjejících se trzích, jejich měny by mohly klesnout o 15 procent. Americké výnosy by mohl čekat propad až o 100 bazických bodů a širší americký akciový index S&P 500 by odepsal zhruba deset procent, předpovídá také banka v pesimističtějším scénáři.

Otřesy by se nevyhnuly ani dluhopisům spreadům. Ty by mohly být stejně dramatické jako v roce 2012, kdy se zdálo, že Španělsko a Itálie jsou na pokraji finančního kolapsu. Ve spreadech mezi německými papíry a dluhopisy zemí eurozóny by v případě nejhoršího scénáře mohl nastat posun až na zhruba 500 bazických bodů. Jako srovnání může fungovat Řecko, které bylo na pokraji finančního kolapsu v roce 2010. Spready vládních dluhopisů se tehdy rozšířily o zhruba 100 bazických bodů.

Schránka Evropa

Mírnější scénář UBS předpokládá zapojení mechanismů ECB a ohraničení šoků jenom na Evropu. Dopad na akcie a měny rozvíjejících se trhů by byl v takovém případě zhruba poloviční.

Šance na celkové vítězství Le Penové podle průzkumů zatím zůstávají nízké. Naposledy průzkum společnosti Ipsos v úterý ukázal, že Le Penová by sice těsně zvítězila v prvním kole (25 procent hlasů oproti druhému Emmanuelu Macronovi se 24 procenty), v tom druhém by ji ale centristický kandidát porazil poměrem 62 ku 38 procent hlasů. Obdobné odhady přinesl v pondělí průzkum Ifop-Fiducial.

Vývoj voličských preferencí hlavní kandidátů pro první a druhé kolo ukazují následující dvě grafická schémata od Reuters.

UBS odhaduje, že prohra kontroverzní kandidátky v prezidentském klání by euru mohla bezprostředně přinést úlevu. Dopad, jaký by její případné vítězství mělo na finanční trhy, je ale příliš vážný na to, aby bylo možné ho prostě ignorovat, tvrdí analytici.

„Převzetí prezidentského úřadu političkou, jejíž hlavním cílem je odchod Francie z eurozóny/EU, implikuje významné a obtížně předvídatelné nebezpečí redenominace a prodlení (Francie) ve splácení závazků s možnými globálními vedlejšími účinky,“ uvedli analytici.

Zdroje: Reuters, CNBC, marine2017.fr, ipsos.fr