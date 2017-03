Rozbřesk: Velká Británie oficiálně zahájila rozlučku s EU, libra zůstává ve střehu

Brexit se stal skutečností. Včera britská premiérka Mayová odeslala oficiální dopis, kterým žádá o aktivování článku 50. Lisabonské smlouvy, jenž aktivuje dvouletý proces k opuštění Evropské unie.



Když voliči Velké Británie loni v červnu odhlasovali vystoupení z EU, byl to pro řadu lidí naprostý šok. Přesto se v prvních týdnech po referendu řada šokovaných výsledkem lidového hlasování utěšovala, že na brexit nedojde, neboť politici ve Velké Británii se zakleknou velmi tvrdého postoje Bruselu k nápadu, že by si některá země dovolila z unie vystoupit. A tak pro tuto skupinu lidí přišel šok číslo dvě, a to když britská premiérka prohlásila, že “Brexit means Brexit” a oznámila konkrétní datum pro spuštění celého procesu, kterým je právě konec prvního kvartálu 2017.



Z hospodářského pohledu byl pro brexitem překvapené asi největší šok fakt, že britská ekonomika po referendu nezkolabovala, ale naopak se jí začalo až nečekaně dařit. Není pochyb o tom, že v makroekonomickém vyhlazení tohoto politického šoku mělo prsty výrazné oslabení libry, které šlo ruku v ruce s dodatečným uvolněním měnové politiky ze strany Bank of England.Přesto strašení “ekonomických expertů” o tom, že po brexitu nastane konec světa, by mělo vejít do učebnic jako důkaz, že se tito astrologové moderní doby často a výrazně mýlí.



Jestliže bylo složité odhadnout reakci britské ekonomiky na brexit v horizontu měsíců a či kvartálů, tak ještě násobně složitější bude věštit, jak se jí povede v následujících dvou letech, kdy bude z EU reálně vystupovat. Do těchto úvah vstupuje řada proměnných, které lze těžko určit. Například bude zachován volný pohyb zboží i služeb? Jak to bude s omezením volného pohybu osob? Odtrhne se Skotsko, eventuálně přemění se Velká Británie na federaci, jak včera navrhl ve FT bývalý britský premiér Gordon Brown? To vše jsou pro hospodářskou budoucnost Velké Británie kardinální otázky, na které nejsou zatím odpovědi. Ale i kdybychom již dnes věděli, že v otázce volného pohybu osob nedojde k žádné dohodě, tak stejně nikdy neodhadneme, jaká může mít tato restrikce vliv na potenciál britské ekonomiky.



A právě fluktuace v očekávání toho jak nakonec brexit dopadne na britské hospodářství, bude důvodem, proč v následujících dvou letech o této ekonomice či její měně ještě hodně uslyšíme. Právě libra bude asi tím nejvhodnějším finančním instrumentem pro manifestaci nadějí a zklamání z brexitu.

FOREX

Region

Zasedání maďarské centrální banky (MNB) vyznělo i přes zrychlující inflaci holubičím směrem. MNB sice ponechala svou hlavní sazbu beze změny, ale zároveň dále omezila množství prostředků, jež si za ní mohou komerční banky ukládat. Forint tak sice v reakci na zasedání oslaboval, nicméně reakce neměla dlouhého trvání.



Dnešek není z hlediska očekávaných událostí zajímavý. To se ale změní již zítra, kdy zasedá ČNB.



EUR/USD/GBP

Silný výsledek americké spotřebitelské nálady dokázal dolaru pomoci zastavit další ztráty. Měnový pár ale nebyl schopen proplout nazpátek pod 1,08 EUR/USD a zdá se, že v nejbližších dnech zatím nemá dolar po ruce nic stabilnějšího, o co by se mohl opřít - nehledě na dobrá data zatím sázky na růst sazeb v USA nestoupají.



Britská libra nemá radost z toho, že britská premiérka oficiálně odstartovala proces brexit, když včera poslala dopis do Bruselu aktivující článek 50. Lisabonské smlouvy. Trh samozřejmě znervózňuje přístup německých politiků, jejichž postoj vůči Británii před německými volbami přitvrzuje.