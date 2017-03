ČEZ: O Škodu Praha se zajímá Nikko Sec. Indonesia

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Podle tisku se o společnost Škoda Praha zajímá japonsko-indonéská společnost Nikko Securities Indonesia. Škoda Praha je inženýrská firma, která staví elektrárny a vlastní ji ČEZ . O prodeji Škody nebo jen vstupu strategického partnera se začalo spekulovat na začátku roku. ČEZ své páteřní uhelné elektrárny již ČEZ zmodernizoval a další zakázky v regionu, se vzhledem k tržní situaci, neočekávají. Škoda měla v posledních letech tržby v řádu desítek milionů korun a č. ztrátu (celý ČEZ měl za minulý rok tržby 204 mld. Kč , EBITDA 58 mld. Kč a č. zisk téměř 20 mld. Kč ). Pokud by došlo k prodeji celé společnosti, nebo jen podílu bylo by to pozitivní. Mohlo by to podpořit dividendu.