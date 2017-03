Boj končí, SUV zvítězila a z Porsche už je úplně jiná firma

Odpor byl marný. Ochránci životního prostředí i komici sice už dlouhá léta bojují s rostoucím počtem SUV, ale nyní se ukazuje, že tyto vyšší a nafouknuté protiklady tradičních automobilů vítězí. V Austrálii minulý měsíc prodeje SUV převýšily prodeje tradičních vozů. V USA je obrázek podobný, SUV se nad zbytek trhu dostaly jak v prosinci, tak v lednu. A pokud se domníváte, že tento jev je omezen pouze na vyspělé země, mýlíte se. V Číně se prodeje SUV během minulého roku zvedly o 45 % a podle očekávání by měly převýšit prodeje tradičních osobních vozů už v tomto roce.



Když automobilka Porsche přišla v roce 2002 s modelem SUV Cayenne, puristé na to reagovali podobně, jako když Bob Dylan začal hrát na elektrickou kytaru. Nyní je z Porsche firma, která je sice stále považována za výrobce sportovních vozů, ale fakticky je něčím úplně jiným. Stal se z ní totiž výrobce SUV. Následující obrázek shrnuje celkové prodeje vozů Porsche a jejich rozdělení na sportovní vozy a vozy SUV (Macan a Cayenne). Ty postupně získávají na váze a v roce 2015 už představují naprostou většinu prodaných vozů:

Za růstem popularity SUV může stát řada faktorů. Podle jedné teorie si řidiči cení zejména prostoru, který nabízí a kvůli kterému jimi nahradili tradiční rodinné vozy. Podle jiné je rozhodující větší výška sedadel a vnímaná větší bezpečnost SUV. K tomu se mohou přidávat klesající provozní náklady. Na všem bude asi něco pravdy a bylo by chybou považovat celou věc za vítězství lidí, kteří se nestarají o životní prostředí, nad milovníky vozů Prius.



Prodejci SUV těží i z utahování emisních norem. Ty je donutily ke snižování spotřeby paliva, které poté vedlo ke zvýšení zájmu o tyto vozy. Donald Trump nyní navrhuje uvolnění uvedených norem, ale američtí výrobci by měli mít na paměti, že v Pekingu, Bruselu či Tokiu mají své vlastní představy o snižování emisí. Američané by tak mohli ztratit kontakt s vývojem ve světě. Úspěch SUV je přitom dobrým důkazem toho, že regulovaný kapitalismus funguje.



Autor: David Fickling



(Zdroj: Bloomberg Gadfly)