Libra nastoupila spanilou jízdu vůči dolaru

Po propadu hodnoty v důsledku obav z brexitu se britská libra znovu vrátila na výsluní. Libra v těchto dnech pokračuje ve spanilé jízdě a pár GBP/ USD se dostal až na měsíční maxima, když se mu minulý týden podařilo vyskočit nad úroveň 1,25. Kolem té se drží i nadále.

Za posílením libry stojí hlavně nárůst inflace ve Velké Británii. Ta v únoru podle indexu CPI meziročně vzrostla až na 2,3 %, což bylo výrazně nad lednovou hodnotou 1,8 %. Celý vývoj jasně demonstruje meziměsíční změna: zatímco v předchozím měsíci dosáhla -0,5 %, nyní si inflace polepšila o 0,7%. Libra se po těchto datech dostala přes silnou prodejní oblast na úrovni 1,24 a pár GBP/ USD se pohodlně usadil nad ní.

Čtvrteční maloobchodní tržby dopadly také nad očekáváním trhu a meziročně rostly v únoru až o 3,7 %, přičemž analytici očekávali nárůst pouze na úrovni 2,6 %. Lednové číslo bylo však revidováno směrem dolů na 1,0 %.

Inflace a tržby přitom nebyly jedinými pozitivními impulsy. Poslední zasedání Bank of England přineslo jestřábí překvapení, když se jeden člen výboru MPC (Monetary Policy Committee) rozhodl hlasovat pro zvýšení sazeb. Trh to nečekal a reakce libry odstartovala pozitivní sérii zisků na páru GBP/ USD.

Pár GBP/ USD aktuálně zůstává v pásmu s další rezistencí při úrovni 1,2550. Pokud by trh prolomil i tuto prodejní oblast, libra by měla posílit až směrem k úrovni 1,27.

Očekávám, že obchodníci by měli do trhu vstupovat těsně nad úrovní 1,24 a pokud je pár GBP/ USD nad touto podporou, výhled zůstává růstový. Trh se však zdá být z krátkodobého hlediska překoupený, a proto by nepřekvapila ani korekce k zmiňované úrovni 1,24. Ta by však měla být vykoupená, proto spíše očekávám v nejbližším období růst libry.