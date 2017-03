Posen: USA míří do recese po 2 letech neudržitelného růstu

Podle Adama Posen z Peterson Instutute for International Economies míří americká ekonomika v následujících 2 letech do recese pramenící z neudržitelného růstu ekonomiky podpořeného stimulačními kroky nového prezidenta Donalda Trumpa.Posen, který působil mimo jiné také v New York Fedu míní, že růstový cíl na úrovni 3% nebo více není reálný vůči aktuálnímu vývoji produktivity a zaměstnanosti a bude způsoben pouze a především daňovými změnami a změnami finanční regulace. Takový růst brzy "vyhoří" a přejde do recese. Zaměstnanost roste pouze o 0,5% a produktivita o 1%, což naznačuje nereálnost cílů nad 3%. Míra nezaměstnanosti je již velmi malá a očekávat další zlepšení v tomto směru je již problematické.Uvolnění bankovní regulace bude sice v některých ohledech prospěšné, ale především povede k rychlému růstu zadlužení, jako obvykle. Centrální banka bude proti tomu muset zasáhnout a utáhne měnové podmínky. To vše pravděpodobně v relativně rychlém sledu, což by mohlo vyvolat nežádoucí šoky.Na adresu Fedu Posen připomíná, že v průběhu roku bude prezident Trump jmenovat 5 nových členů ze stávajících 7 a proto se dá očekávat, že jeho kandidáti budou spíše z tábory " loajálních holubů", kteří budou preferovat nižší sazby.