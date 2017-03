Dvacet podnikatelů v ruině

Na vesnicích ubývá obyvatel, ale v Nemoticích na Vyškovsku jde čas pozpátku. Za čtyři roky se počty místních rozrostly asi o dvacet lidí na 412. Důvodem není demografický zázrak, ale místní "office house" – tajemný dům s číslem 74. V přízemní ruině se zabarikádovanými okny, z níž vylézají cihly, má nahlášené trvalé bydliště přes dvacet podnikatelů. Nikdo z místních je však neviděl. Dům je pro zdejší obyvatele záhadou.

"Za poslední dva roky tady byla hromada lidí, policistů, exekutorů, naposledy údajně včera, snad byli i vevnitř. Pošťačka tam pořád hází dopisy a obsílky, musí jich tam být hromada," vypráví soused z domu přes ulici. Podle místních v domě, který je zezadu zbořený, nikdo nepobývá. Pošty chodí hodně, úředně zde totiž bydlí dvacet tři podnikatelů, kteří prošli stovkami nejrůznějších firem. "Může za to obecní úřad, nemají je přihlašovat, když vědí, že je dům v takovém stavu," myslí si soused Jiří Vašíček. Podle něj tam nikdo nežije asi deset let. Vysvětlení neměl po ruce ani starosta Antonín Hroza. "O některé lidi se zajímala policie. Jsou tady nahlášení, mají na to právo a my s tím stejně nic neuděláme," míní.

Ani hospodářská kriminálka ve Vyškově už se o budovu nezajímá a kolegům z jiných krajů odpovídá, že není koho vyslýchat. Nemovitost patří Renatě Hruškové. Devětadvacetiletá žena žila v zahradní chatě v Jablonném nad Orlicí, podle souseda se však odstěhovala. Lidé ji popisují jako bývalou pracovnici na dráze, ale také jako inženýrku z Prahy. Zajímavější je však její tříměsíční angažmá v dozorčí radě pražské společnosti JR trade group. Akciová firma se zabývá výkupem i likvidací "zadlužených, insolventních, neperspektivních či jinak problémových firem." Poskytuje i nominee služby, které spočívají v dosazování jednatelů nebo společníků do firem.

Také někteří ze spolubydlících v nemotickém domě stále sedí ve statutárních orgánech pražské akciovky nebo jimi prošli. Nejaktivnější byl dvaatřicetiletý Josef Richtr. Bývalému předsedovi představenstva prošlo rukama přes sto padesát společností. "Likvidacemi a výkupem firem už se nezabývám. Společnost je stále aktivní, ale jen minimálně," sdělil do telefonu. Richtr ve firmě působil od září roku 2013 do ledna 2016, jediným jejím akcionářem je společnost Skarit Investment Corporation, kde dlouhodobě předsedal představenstvu. Kdo za Skaritem stál, není jasné, vlastníci se skrývali za anonymními akciemi. Loni neprůhledná firma skončila u kladenského překupníka Josefa Grznára a od listopadu je v likvidaci. Skarit byl společníkem v další zhruba stovce firem.

"Byl jsem na výslechu v Prachaticích kvůli jedné firmě ze Skaritu. Byly tam většinou pokusy o podvody na DPH," řekl MF DNES Grznár. Proč má podnikatel z domu číslo 74 Josef Richtr bydliště v rozbořeném domě v Nemoticích, vysvětlit nechtěl. "Proč se na to vůbec ptáte, co je vám do toho?" reagoval. Nelegální to není. Pozoruhodné však je, že některé z firem, které se u něj ohřály či na které mohl mít vazby prostřednictvím Skaritu, skončily napsané na bezdomovce, narkomany nebo jiné osoby z Teplic. A je zřejmé, že ať už se ocitli v roli jednatele, společníka, nebo likvidátora, firmy fakticky neřídili. Matka jednoho z nich vypověděla, že její syn společnosti přebíral pod nátlakem, a ti lidé mu dokonce fyzicky ublížili. "Je to úplný nesmysl. Alespoň z mé strany ne. Samozřejmě těch lidí se tam angažovalo víc, ale určitě jsem nevytvářel já ani nikdo mezitím nějaké tlaky," odmítá to Richtr s tím, že společnosti přebírali dobrovolně.

Přepisy podle něj zařizoval někdo jiný, odmítl však sdělit kdo. Výkupy a přepisování firem je byznys, kterému se věnuje řada společností. V obchodním rejstříku jsou tisíce spících firem, které nevykazují činnost. Daňové a jiné zákonné povinnosti přitom musí dál plnit, v opačném případě jim a jejich statutárům hrozí sankce ze strany finančních úřadů i rejstříkových soudů.

"V ČR je problém, že proces řádné likvidace je odborně náročný a trvá reálně nejméně osm měsíců," říká Michael Dobrovolný, manažer společnosti SMART Office & Companies, která se zabývá likvidacemi, zakládáním firem i poskytováním virtuálních sídel. "Je to komplexní proces, který musí být zastřešen nejen právníky, ale i daňovými a transakčními poradci a podporou odborně zdatných účetních," říká.

Poctivá likvidace pak podle něj není otázkou jednotek tisíc. Právě proto někteří podnikatelé hledají alternativní cesty, jak se zbavit firmy za desítky tisíc korun. Pokud však někdo přepíše firmu, kde ještě před převodem vznikly nějaké problémy, spojené například s trestní odpovědností, původní majitel či jednatel se odpovědnosti přepisem nezbaví. Platí to i v případě porušení povinnosti řádného hospodáře. "Osoby v orgánech například zadlužených firem mají zákonnou povinnost podat insolvenční návrh. Přepisování firem na bezdomovce a podobné osoby proto není legální řešení ani řešení vůbec. Zejména pokud by tím třeba byl cíleně poškozován věřitel, který se domáhá svých pohledávek za danou firmou," dodal Dobrovolný.