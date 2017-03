Skotský parlament dnes zřejmě požádá o další referendum

Skotští zákonodárci dnes asi požádají o další referendum o nezávislosti Skotska na zbytku Spojeného království. Nelíbí se jim brexit. Jsou před nimi však dvě velké neznámé: jak se k žádosti postaví britská vláda, ale především – kolik podpory mezi lidmi by pro nezávilost vůbec našli?



Minulý týden jednání Skotského parlamentu v Edinburghu přerušil teroristický útok na parlament Spojeného království ve Westminsteru. Dnes mají však skotští zákonodárci na svou rozpravu navázat a okolo šesté hodiny večerní středoevropského času se očekává hlasování o žádosti o další referendum, které by mohlo vést k nezávislosti Skotska na zbytku Spojeného království.



Podle zdrojů BBC má návrh skotské první ministryně Nicoly Sturgeonové podpořit její nacionalistická Skotská národní strana (SNP), stejně jako proevropští skotští zelení. Tradiční „westminsterské“ strany zastoupené ve skotském parlamentu, tedy konzervativci, labouristé a liberální demokraté se návrhu postaví, což však na úspěšný odpor zřejmě nebude stačit.



Důvodem nacionalistů vyvolat další referendum (první, neúspěšné, se konalo na podzim 2014) je plánovaný odchod Británie z Evropské unie, proti kterému se Skotsko, na rozdíl od Anglie, postavilo. V případě přijetí rezoluce Sturgeonová požádá svou „kolegyni“, předsedkyni britské vlády Theresu Mayovou, o povolení uspořádat další hlasování o nezávislosti. Centrální vláda by poté podle představ skotských nacionalistů dočasně předala skotskému parlamentu mandát referendum vyvolat.



Infografika SNP k referendu: Skotové nechtěli brexit v poměru 62 % ku 38 %, parlament brexit odmítl a jen jeden z 59 skotských zákonodárců ve Westminsteru hlasoval pro to, aby Mayová mohla aktivovat článek 50. I tak není jisté, zda je pro skotskou nezávilost dostatečná podpora mezi lidmi

The UK government are pushing forward with triggering #Article50 & a hard Brexit with only the support of one Scottish MP. #bbcqt pic.twitter.com/4YfqY4IRLi — The SNP (@theSNP) March 27, 2017

Zdroj: Twitter



Pokud by k výše uvedenému scénáři došlo, plebiscit by se konal někdy mezi podzimem 2018 a jarem 2019. Není však zatím jasné, jak se Mayová k případné žádosti postaví. Zatím se snaží otázky ohledně skotského referenda „odrážet“ poukazováním na to, že na tuto debatu není zrovna čas, neboť centrální vláda má plné ruce práce s odchodem z Evropské unie. V případě odmítnutí referenda však hrozí, že nacionalistický sentiment ve Skotsku posílí. Sturgeonová se ostatně nechala před dvěma týdny slyšet, že má v záloze i „plán B,“ pokud by skotský parlament nezískal pravomoc plebiscit vyvolat.



Mayová by tak nakonec přece jen mohla na referendum přistoupit, obzvláště v situaci, kdy průzkumy mezi veřejností naznačují, že Skotové by nakonec stejně raději zvolili možnost v unii s Anglií, Walesem a Severním Irskem zůstat. Určitě by si však předtím nenechala ujít příležitost Sturgeonovou obvinit ze sabotáže vyjednávání o brexitu a poškozování zájmů celého Spojeného království.