Saudi snižují zdanění ARAMCO z 85 na 50%, aby zvýšili atraktivitu IPO

Vláda Saúdské Arábie oznámila, že snižuje daňovou zátěž pro svou státní ropnou společnost ARAMCO (Saudi Arabian Oil Co) z dosavadních 85 na 50% ve snaze zvýšit atraktivitu firmy při jejím nadcházejícím IPO.Podle analytiků tento krok zvýší ziskovost firmy až o 300% na úroveň světových jedniček v oboru jako je například Exxon Mobil V rámci IPO se bude nabízet 5% akcií a podle analytiků by finální ocenění celé společnosti mohlo dosáhnout úrovní kolem 1 - 1,5 biliónu USD . Nejmenší odhad mají zatím Wood Mackenzie na úrovni 400 mld. USD , nejvyšší naopak korunní princ Mohamed bin Salman, který odhaduje až 2 bilióny USD Pokud se odhady naplní a IPO proběhne na úrovni 50 mld. USD , bude se jednat o nový rekordní zápis do světových historických tabulek, kterým doposud vévodí od roku 2014 IPO Alibaby s upsanými 25 mld. USD