Od Trumpa k reálné ekonomice

Americký dolarový index od zvolení prezidenta Trumpa výrazně klesl. Index zahrnuje euro, japonský jen, britskou libru, švýcarský frank a další důležité světové měny. Klesl téměř o 0,7 procenta na méně než 99 dolarů. Nejvíce se na poklesu projevily obavy investorů z toho, zda bude Donald Trump schopný prosadit své slíbené ekonomické zákony, které by vedly k posílení dolaru. Trumpova administrativa nedokázala sehnat koncem minulého týdne dostatečnou podporu pro zrušení zdravotní reformy Obamacare. Dolar výrazně klesl oproti euru. Zatímco na začátku měsíce se dalo pořídit euro za 1,05 dolaru, nyní je to za více než 1,09 dolaru. Vzpruhou pro dolar nebylo ani březnové zasedání centrální banky, na kterém byl úrokové rozpětí zvýšeno 0,25 % na 0,75 % – 1,00 %. Současná neschopnost trumpovi administrace prosazovat důležité změny by mohla vést k pozdějšímu zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu a mohlo by se také negativně podepsat na dalším oslabení dolaru. Pozornost trhu se od slibů začíná opět vracet k reálnému výkonu americké ekonomiky.

HB Partners Naši zkušení makléři se na kapitálových trzích pohybují již mnoho let a dokáží poradit i ve složité situaci. Přistupujeme ke každému klientovi individuálně, ať již se jedná o začínajícího investora a tradera nebo o zkušeného burzovního profesionála. Jsme vždy připraveni Vám poradit s implementací konkrétních obchodních strategií, kterým důvěřujeme a které mají svou historii. Tam kde ostatní utíkají z boje, my vidíme příležitost. Více informací na:www.hbpartners.cz