Nová hračka Elona Muska: Spojení mozku s počítači

Vložit do mozku maličké elektrody, které by dokázaly číst myšlenky – a nahrát je rovnou do stroje. Technologii jako vypůjčené ze sci-fi knížek se má věnovat společnost, kterou založil Elon Musk. Vytvořit masový trh s elektrickými auty nebo plán na kolonizaci Marsu není podnikateli s pověstí vizionáře asi pořád dost.

Nová společnost se jmenuje Neuralink Corp. a vytvořily ji prý Muskova Tesla Motors a Space Exploration Technologies, známá jako SpaceX, napsal s odvoláním na zdroje web The Wall Street Journal. Zprávy o založení nové firmy později potvrdil i šéf Tesly.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to. — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2017

Musk již dříve hovořil o tom, že ve světě stále více prorostlém umělou inteligencí je propojení lidského mozku se stroji pro člověka nutnost, pokud nemá nakonec hrát druhé housle. O novém produktu, který by mohl umožnit „symbiózu“ se stroji, se poprvé detailněji rozhovořil loni na technologické konferenci Code.

A právě způsob, jak lidem umožnit komunikovat přímo se stroji, má nová společnost údajně vyvíjet. Musk tuto technologii označuje jako „neural lace“ (nervová síťka). Základní ideou je vložit miniaturní elektrody do mozku tak, aby lidé mohli nahrávat svoje myšlenky do počítače, nebo je zase stahovat zpátky, tvrdí zdroje listu The Wall Street Journal. První plody její práce by ale prý mohly být uchopitelnější: mělo by jít o možnost využití implantátů k léčbě nemocí, jako je epilepsie nebo těžká deprese.

Musk řídí už dvě společnosti, které se věnují technologicky složitým problémům, totiž Teslu a SpaceX. Umělé inteligence se věnuje také nezisková Open AI, kterou založil předloni se Samem Altmanem a která se snaží stanovit bezpečnostní standardy pro stále rozšířenější umělou inteligenci, kterou je možné najít i v elektromobilech od Tesly.

Neuralink byla údajně registrovaná loni v červenci v Kalifornii jako společnost věnující se lékařskému výzkumu. Max Hodak, který tvrdí, že je jedním ze spoluzakladatelů, tvrdí, že společnost je teprve v zárodku a plány na vodě.

Existenci nové firmy mezitím v úterý na Twitteru potvrdil samotný Musk. Další podrobnosti prý oznámí přibližně za týden skrze internetovou stránku WaitButWhy.

Americký podnikatel, jinak též několikanásobný otec, není s novou iniciativou sám, upozornil web Business Insider. Podobnou technologii prozkoumává Facebook, kde by se jí údajně měla věnovat tajná divize Building 8. V tomto případě by prý mohlo jít o neinvazivní řešení, které by bylo rovněž určené ke komunikaci mezi mozkem a externími přístroji.

