Ve 101 letech zemřel poslední z velkých Rockefellerů. Jaký vlastně byl?

Zemřel David Rockefeller. Bylo mu 101 let. David Rockefeller byl posledním z vnuků ropného magnáta Johna D. Rockefellera. Narodil se ve velkém bohatství, vyrostl v největší soukromé rezidenci v New Yorku. A během celého života si udržel svou štědrost. Podle New York Times věnoval na charitu celkem 900 milionů dolarů. Rockefeller byl až do své smrti gentlemanem, který byl zvyklý tvrdě pracovat a neutrácet za zbytečnosti. Stejně tak byl vizionářem, který odmítal přijmout zavedené koncepce bankovnictví.

V sedmdesátých letech stál Rockefeller v čele banky Chase Manhattan a sledoval odvážnou strategii vnitřní expanze. Cestoval po celém světě a v podstatě se stal ambasadorem pro kapitalismus amerického stylu. V roce 1973 se mu dokonce podařilo otevřít pobočku v Sovětském svazu. Na zahraničních návštěvách se mu dostávalo stejné pozornosti jako významným státníkům, když mu ovšem prezidenti Carter a Nixon nabízeli pozici ministra financí, v obou případech to odmítl.



Po dokončení Harvardu šel Rockefeller studovat na London School of Economics a působil tam pod vedením Friedricha von Hayeka. Po absolvování LSE, kde se Rockefeller spřátelil s Johnem F. Kennedym a kde chodil s jeho mladší sestrou, se přesunul na University of Chicago. Tam získal titul Ph.D. Řada lidí s podobným vzděláním se v té době zaměřila na práci v investičních bankách, nebo zamířila na pohodlnou pozici mezi akademiky. Rockefeller byl ale jiný. Jeho cílem se stal ne moc kultivovaný svět nižší politiky. Následně se stal sekretářem republikánského starosty New Yorku Fiorella LaGuardii, jeho mzda činila 1 dolar ročně.



Když vypukla druhá světová válka, vstoupil do armády a působil u rozvědky v severní Africe a ve Francii. Když se jednou dostal do Paříže, poobědval s Pablem Picassem. Po válce pak začal pracovat ve zmíněné Chase Bank, která byla už dlouho jeho rodinnou bankou a ve které začal dělat skutečně velké věci. Začal prosazovat rozšiřování retailové báze a expanzi do zahraničí. Nešlo mu ale pouze o zvyšování zisků, měl svou vizi – chtěl šířit myšlenku svobodného podnikání. Stal se tak členem řady institucí, ale navzdory tomu, co můžeme číst na internetu, nebyl součástí žádné globální konspirace.



V naší uspěchané době se Rockefeller ovšem stal anachronismem a mnozí jej soudí jen na základě jeho bohatství. Přesto se nemohu zbavit pocitu, že jeho smrtí jsme ztratili člověka, který sloužil ostatním. Nečinil tak ostentativně, ale potichu a v klidu. Užíval si řady privilegií, ty ovšem šly ruku v ruce s jeho silným pocitem odpovědnosti.

Autor: Eddy Elfenbein

(Zdroj: The Observer)