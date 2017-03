Výsledky PMČR nad odhady, divi 1000 Kč = hrubý výnos 7,5%

Philip Morris ČR dnes ráno zveřejnil výsledky za rok 2016. Naše projekce sleduje nekonsolidovaná čísla. Tržby za rok 2016 dosáhly 10,8 mld. Kč a překonaly naši projekci 10,6 mld. Kč. Hlavní překvapení přišlo z domácího trhu, kde PMČR utržil 6 mld. Kč vs. naše projekce 5,8 mld. Kč. Ostatní segmenty jsou dle očekávání. Lepší tržby se dále projevily až do úrovně čistého zisku (2,8 vs. oček. 2,6 mld. Kč či 1007 vs. oček. 936 Kč/akcii).

Philip Morris ČR navrhuje hrubou dividendu za rok 2016 ve výši 1000 Kč/akcii. Výše navržené dividendy překonává naše očekávání 936 Kč a i očekávání trhu (930 Kč). Navržená hrubá dividenda představuje 7,5% hrubý dividendový výnos. Vyšší dividenda vyplývá z lepších než očekávaných výsledků. Investoři sledují především výši dividendy, a proto bychom dnes očekávali pozitivní reakci trhu.