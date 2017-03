Trump dává čerenou zelené energii, Fed vidí 2-3 další HIKY, ECB mluví o konci rozvolněné měnové politiky

Americké akciové indexy začaly včerejší den s dávkou nervozity. Pravděpodobně tomu napomohl páteční neúspěch republikánů ve Sněmovně reprezentantů a minimálně dočasné odpískání změn v systému zdravotnictví. V průběhu dne nicméně napětí vystřídalo zklidnění a indexy zavřely poblíž otevíracích hodnot. Na zlepšení sentimentu dnes navazují i asijské burzy a v pozitivním teritoriu by měly otevírat i trhy v Evropě. Ze zajímavých zpráv můžeme zmínit očekávaný podpis nové energetické koncepce z pera Donalda Trumpa. Podstatou nařízení má být odklon od Obamou prosazované „zelené“ snahy snížit emise směrem ke konvenčním zdrojům výroby energie. Trump si od legislativy slibuje vytvoření nových pracovních míst a plošnou podporu energetického sektoru.



Vystoupení amerických centrálních bankéřů včera podtrhlo obecnou víru v další zvyšování sazeb v letošním roce. Zástupci Fedu hovořili o dvou, či dokonce až třech zvýšeních sazeb (o čtvrt procentního bodu každý). Hlavní proměnnou, která o celkovém počtu rozhodne, bude bezesporu inflace.



Komentáře do médií vypustili také dva členové rady ECB. Podle nich vrcholná měnová instituce eurozóny musí začít připravovat plán na ukončení uvolněné měnové politiky. K přiškrcení monetárních kohoutků by mělo dojít ve chvíli, kdy se data přicházející z ekonomiky stabilizují. Pro úplnost dodejme, že oba zástupci jsou z německého křídla, které po brzkém utažení volá již delší dobu. Důvodem je obava z přehřátí přeci jen rychlejší německé ekonomiky.



Jan Šumbera,