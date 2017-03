27. března: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zahájily týden dalším poklesem. Index Dow se snížil poosmé za sebou, a zaznamenal tak nejdelší sérii ztrát za téměř šest let. Investoři se nyní snaží odhadnout, jaký dopad bude mít páteční neúspěch při prosazování zdravotnické reformy na další politické plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, zejména pak na daňovou reformu.

Dow klesl o 0,22 % na 20 550,98 bodu a širší S&P 500 uzavřel se ztrátou 0,1 % na 2 341,59 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,2 % na 5 840,37 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,55 % na 12,50 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o necelé čtyři bazické body na 2,375 %.

Nejvýrazněji klesly realitní odvětví, sektor veřejných služeb a energetické odvětví, dařilo se sektoru zdravotní péče a odvětví základních materiálů.

Americké akcie (27. března 2017), zdroj: Google

Akcie provozovatele aplikace pro sdílení fotografií Snap (+4,79 %) zpevnily poté, co analytici z RBC zahájili jejich pokrývání s doporučením "overweight" a cílovou cenou 31 USD. Titul v pondělí začali pokrývat rovněž analytici z banky JPMorgan Chase, a to s doporučením "neutral" a cílovou cenou 24 USD. Akcie Snapu pondělní obchodování zakončily na 23,83 USD.

Cenné papíry technologické společnosti Apple (+0,17 %) v pondělí mírně zpevnily poté, co o víkendu čínský soud zrušil rozhodnutí pekingského úřadu pro ochranu duševního vlastnictví, podle kterého telefony iPhone 6 a iPhone 6 Plus porušují patent jednoho z čínských konkurentů Applu a nesmějí se na čínském trhu prodávat. Úřad vydal rozhodnutí loni v květnu, Apple se proti němu ale okamžitě odvolal u soudu, takže prodej telefonů iPhone 6 a iPhone 6 Plus nebyl přerušen.

Republikáni v pátek ve Sněmovně reprezentantů neshromáždili dostatek hlasů pro návrh na zrušení programu zdravotního pojištění z pera Baracka Obamy známého jako Obamacare. Hlasování, jež bylo považováno za test schopnosti Trumpa prosazovat svou politiku v Kongresu, bylo nakonec na pokyn Bílého domu odvoláno.

"Investoři se začínají ptát, zda se Trumpovi může podařit prosadit slibovanou daňovou reformu. Dění na trzích tak nyní budou minimálně do další debaty ve Washingtonu ovlivňovat zejména ekonomické údaje," říká Michala Marcussen, ekonomka v bance Société Générale.

Neúspěch při prosazování plánů v oblasti zdravotní péče je citelnou ranou jak pro prezidenta, tak pro špičky republikánů, pro které během loňské kampaně před prezidentskými volbami byla reforma zdravotního pojištění prioritou. Navíc se mělo za to, že strana využije své početní převahy ve Sněmovně reprezentantů, což se ale nestalo.

