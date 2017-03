Experti: Euro brzy rychle zlevní kvůli posílení koruny, pokles cen bude ale pomalý

Ekonomové jakékoliv předvídání vývoje české koruny přirovnávali k věštění z křišťálové koule. Jedno je prý ale jasné - korunu čekají velké výkyvy, na jaké jsme v posledních letech nebyli zvyklí.

"Pravděpodobnější je, že koruna vůči euru bude spíše posilovat. Já se domnívám, že by to mohlo být řádově až zhruba někam k 26 korunám, případně až hlouběji pod 26 korun," řekl TV Nova ekonom Miroslav Novák.

Česká národní banka má tzv. tvrdý závazek do konce tohoto týdne a potom může dojít k ukončení intervencí kdykoliv.

"My osobně si myslíme, že k tomu může dojít už někdy na začátku dubna a to proto, že se české ekonomice daří velice dobře," řekla TV Nova analytička PwC Olga Cilečková.

Podle ekonomů by mohlo být ve směnárnách posílení koruny vidět poměrně rychle. Ale například na zlevnění zboží z dovozu si budou lidé muset počkat.

"Čekal bych tu nižší inflaci až ve druhé polovině roku. Určitě ale ne nějaký rychlý pokles cen," myslí si ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Koruna by navíc měla posílit i vůči dalším měnám. Pro ty, kteří budou cestovat do zahraničí, se tak blýská na lepší časy.

"Bude to mít samozřejmě významný vliv na last minute nebo na cesty připravované na míru. Popřípadě také na cesty do exotiky," předpokládá mluvčí Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.

Pokud by chtěla čtyřčlenná rodina vyrazit do tříhvězdičkového hotelu ve Středomoří, cena last minute pobytu by proti loňsku klesla o 7 až 9 %.

Česká národní banka dnes k ukončení devizových intervencí nechtěla říct žádné bližší informace. Jasněji by mohlo být už ve čtvrtek, kdy se sejde všech sedm členů bankovní rady na řádném měnovém zasedání.