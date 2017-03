První ze tří chemických megatransakcí dostala zelenou v Evropě

Chystaná megafúze dvou největších a nejstarších amerických chemických obrů Dow Chemical a DuPont zdolala další překážku. Evropská unie udělila předběžný souhlas se spojením obou podniků. Klade si ale podmínky.

Plán akvizice Dow-DuPont za 77 miliard dolarů byl oznámen před rokem. Jde o jednu ze tří megatransakcí, které změní světový agrochemický průmysl. Jsou jimi plán německého Bayeru na koupi amerického Monsanta a dohoda čínské China National Chemical o koupi švýcarské Syngenty za 43 miliard dolarů. V posledním případě vyprší lhůta pro rozhodnutí evropského regulátora 12. dubna. Podle zdrojů Reuters by ale rozhodnutí mohlo padnout už tento týden. Šestice velkých jmen se tím redukuje na tři chemické mamuty.



Pokud jde o fúzi Dow-DuPont, Evropská komise vyjádřila obavy, že fúze by mohla podkopat konkurenci na poli ochrany plodin, na trhu semen a některých petrochemických produktů. Spojení by podle Bruselu také mohlo poškodit inovace, protože sloučený podnik by mohl mít málo motivace k vývoji nových herbicidů a pesticidů.



DuPont se bude muset zbavit velké části svého globálního byznysu v pesticidech, a to včetně divize pro výzkum a vývoj. Tento ústupek se týká některých herbicidů, na příklad pro rýži nebo slunečnici, a insekticidů používaných na zeleninu a ovocné stromy a keře. Dow Chemical bude muset prodat dva závody na kopolymery ve Španělsku a v USA. Zbavit se má také kontraktu, který má s třetí stranou na nákup ionomerů. Společnost už pro něj našla kupce.



S unijním souhlasem s fúzí Dow-DuPont se pozornost přesouvá do Spojených států, konkrétně na americké ministerstvo spravedlnosti. Odprodej majetku bude před dokončením fúze podle zdroje Bloombergu vyžadovat i tento úřad.



Organizace na ochranu životního prostředí uvádějí, že sloučené společnosti (myšleny jsou v tomto případě všechny tři megaobchody) budou ovládat zhruba 70 procent světového trhu se zemědělskou chemií a více než 60 procent komerčních osiv. Po EU požadovaly, aby všechny tři obchody zablokovala.

Vývoj akcií Dow Chemical za posledních pět let:

