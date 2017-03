Lautenschläger (ECB): Je čas začít myslet o změně měnové politiky

Podle Sabine Lautenschlägerové, která členkou bankovní rady ECB, by se centrální banka měla začít připravovat na změnu její měnové politiky v souvislosti s růstem inflace směrem k jejím dlouhodobým cílům.Centrální bankéřka sice připouští, že podle současných dat je rozvolněná měnová politika stále ještě na místě, ale vyjádřila také přesvědčení, že data se budou i nadále zlepšovat směrem k dalšímu jednání bankovní rady naplánovanému na letošní červen. ECB by se měla začít připravovat, aby až nadejde čas nebyl problém změnu provést.Členka bankovní rady také komentovala plánované snížení bankovní regulace v USA. Podle ní samozřejmě USA na takové změny mají plné právo, ale problémy by mohly přijít, pokud by se toto "hnutí" mělo přenést také do globálních bankovních pravidel nebo je to mělo nějak zásadně ovlivnit. Zatím není přesně znám návrh nové regulace z pera nové administrativy a jeho potenciální vliv na regulace jako je například Basel III. Podrobnější vztah bude zřejmý až se nová US pravidla ujasní.