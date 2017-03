Železná ruda: Klíčová surovina pro výrobu oceli rychle klesá

Ceny železné rudy, klíčové suroviny při výrobě oceli, rychle klesají. Největším světovým producentem oceli a předním světovým kupcem rudy je Čína. Jenže zásoby rudy v čínských přístavech se v posledních dvou týdnech zvyšovaly. A nervozita, že poptávka se nezvedá tak rychle, jak se počítalo, se trhům nelíbí.

Nejnovější pokles rudy kontrastuje s vývojem na začátku letošního roku. Komodita tehdy výrazně zdražovala, čemuž napomáhaly naděje spojované s očekávaným vývojem poptávky v Číně. Druhá největší světové ekonomika světa nakupovala rekordní množství této komodity a akcionáři těžařských koncernů jako Vale nebo Rio Tinto mohli mít radost.



Analytici Barclays, JPMorgan Chase & Co. a Capital Economics ale už dříve upozorňovali, že ceny by mohly klesnout, a opatrní byli i někteří těžaři. To ale nebránilo tomu, aby se ceny železné rudy v prvních týdnech letošního roku nezvyšovaly.



Nyní je vše jinak. Nejaktivněji obchodovaný futures kontrakt na čínské Dalian Commodity Exchange ztratil dnes až 6,8 procenta na 541 CNY/tunu (zhruba 79 USD). To je obdobná úroveň jako cena na začátku roku, kdy byla na úrovni 548 CNY za tunu. Za uplynulý týden vykázaly čínské futures nečekanou ztrátu a ceny na spotovém trhu se propadly nejvíce od listopadu. Nejaktivněji obchodovaný kontrakt na železnou rudu na burze Dalian za minulý týden ztratil rekordních 19 procent.

Futures na železnou rudu na burze Dalian na cestě k rekordnímu týdennímu propadu:





Barclays naposledy minulý týden ve čtvrtek varovala, že cena železné rudy by v příštím čtvrtletí mohla klesnout zpátky na 70 USD za tunu. Prohlásit, že rally na železné rudě definitivně skončila, ale může být předčasné, uvedl podle Bloombergu analytik Tan Hui Heng ze společnosti Marex Spectron. Důvody vidí ve vnějších faktorech, jako jsou pobídky čínské vlády a další škrty v čínské produkci.



Čína, která obstarává polovinu světových dodávek oceli, se potýká s nadměrnými kapacitami. Země slíbila, že kapacity v ocelářském průmyslu omezí, aby cenám pomohla nahoru a ulevila odvětví, zatíženému dluhy. Toto omezení kapacit má během pěti let do roku 2020 dosahovat 100 až 150 milionů tun.

Nadměrné kapacity a jak na ně



Jako příklad toto, jak v Číně s produkcí oceli vypadá, může sloužit město Tchang-šan v provincii Che-pej. Provincie Che-pej leží na východě Číny a je nejdůležitější ocelářskou oblastí v zemi. Samotné město Tchang-šan, které smutně proslavilo katastrofální zemětřesení z roku 1976, vyrobí ročně zhruba 90 milionů tun oceli, více než celé Spojené státy.



Tchang-šan, které v úvodu tohoto roku patřilo mezi čínská města nejvíce zasažená smogem, se nyní zřejmě dostalo do hledáčku úřadů, a to kvůli údajně nadměrné produkci ocele. Prověřit tamní firmy nařídila samotná centrální vláda v Pekingu. Důvod? Existuje prý podezření, že „produkci omezily, ale nesnížily, že ji omezily, ale ve skutečnosti nesnížily emise, a že snížily kapacity, ale produkci ve skutečnosti zvyšovaly,“ stojí v úředním dokumentu, ze kterého citoval Reuters.



S cenami železné rudy zamířily dnes v Číně dolů i futures kontrakty na ocel. Cena za tepla válcovaných svitků padala dnes na šanghajské burze po sedmé za posledních osm dní. Pokles ji přivedl až na nejnižší hodnoty od listopadu. Podle týdenních údajů Shanghai Steelhome E- Commerce se zásoby v čínských přístavech zvýšily k minulému pátku na bezprecedentních zhruba 131 milionů tun.

V Evropě dnes dolů zamířily průmyslové kovy jako nikl nebo měď, v tomto případě ale kvůli obavám, že americký prezident Trump nedokáže uskutečnit klíčové body programu, jako je zvýšení výdajů na infrastrukturu. Cena mědi s dodáním za tři měsíce klesala na londýnské LME naposledy o 0,4 procenta na 5 804 USD za tunu. Nikl zlevnil až o 2,2 procenta na dvouměsíční minima.

Zdroje: BBG, FT, RTRS