Model 3 Tesla Motors rok od představení: Smělé plány s ještě odvážnějším pozadím

Je tomu přesně rok, kdy v posledním březnovém týdnu Elon Musk s jeho Teslou Motors představil veřejnosti plně elektrický vůz, označený jako Model 3, jehož cílem bylo „obrátit“ zavedené mechanismy ve výrobě a prodeji automobilů. Nyní Musk své plány upřesnil.

Elon Musk demonstroval sílu Modelu 3 v tom, že jde o první elektrické auto, jehož pořizovací cena je „jen“ 35 000 amerických dolarů. Dále – i přes stoprocentní elektrickou motorizaci se auto může pochlubit stejným zrychlením jako nejprodávanější modely segmentu luxusních sportovních sedanů v Americe-totiž BMW řady 3 a Mercedes třídy C. A v neposlední řadě – vybrané peníze na výrobu Modelu 3 od investorů, které nakonec obsahovaly 400 000 vkladů po tisíci dolarech, mají mít odezvu ve výrobních plánech automobilky.

Výroba aut má rychle růst

A nyní je jasno: Elon Musk prohlásil, že nového Modelu 3 se má každý týden v červenci 2017 vyrobit tisícovka, v srpnu dva tisíce aut každý týden a v září 4 000 aut za každý týden. Na konci roku 2018 má být automobilka schopná vyrábět 5 – 10 tisíc aut. Sečteno podtrženo: od července do září chce firma vyrobit 30 000 aut a při prodejní ceně 35 000 USD za jedno, může inkasovat 1,050 miliardy dolarů. Je to ale reálné, ptají se nejen komentátoři specializovaných automobilových serverů. K roku 2018 chce firma umět produkovat 2 000 kusů Modelu S a Modelu X za týden.

Jenže aby mohl Elon Musk splnit všechny své zveřejněné cíle, musela by Tesla Motors do konce příštího roku podle agentury Bloomerg vyrobit a prodat 430 000 kusů Modelu 3. Ale to je více než objem elektrických vozidel, která byla globálně prodaná na celém světě v roce 2016. Agentura Bloomberg uvedla, že jiný odhad Tesla Motors říká, že automobilka bude schopná příští rok vyrobit 500 000 aut. Růst podílů Modelu S a Modelu X má sice pokračovat, ale pomalejším tempem. Stávající statistiky prodejnosti říkají, že až 60 % prodejů obou modelů je v USA.

Problematické jsou prodeje. Hlavně ty budoucí

Kritickým momentem je podle agentury Bloomberg prodej Modelu 3. Automobiloví experti jsou totiž skeptičtí, že by Tesla Motors mohla být tak úspěšná, jako s předchozími modely. Ale nechť – oi když bude firma schopná v roce 2018 vyrábět 500 000 aut, je na stole stále ještě otázka, zda bude schopna udržet tak vysokou poptávku po svých autech, která by jí mimochodem katapultovala na vedoucí pozici segmentu luxusních vozů v USA.



Pravdou ale je, jak upzorňuje agentura Bloomberg, že Elon Musk je mistr nečekaných tahů. Mluví se v této sovuislosti například o tom, že Tesla Motors nikdy nevyužila pro masovou podporu svých aut placené televizní reklamy, nebo reklamy v tištěných médiích. Navíc – pro větší popularizaci automobilky Elon Musk nedávno řekl, že kromě pohonu všech kol modelů automobilky Tesla, připravuje i crossover modelu 3, nazvaný Model Y. A ten má přijít na trhu do několika let. Nemluvě o Modelu 3 s technologií samo řiditelného auta.

(Zdroj: Bloomerg, Tesla Motors, Reuters)