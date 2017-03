39 % akciových fondů se zaměřením na rozvíjející se trhy vykazuje na 5letém horizontu záporné výkonnosti

Akciové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se země přinášely v uplynulých letech svým podílníkům spíše zklamání. 39 % těchto fondů na pětiletém investičním horizontu vykazuje záporné výkonnosti. Až v roce 2016 se této skupině podílových fondů podařilo překonat výnos podílových fondů se zaměřením na vyspělé země.

„Ovšem, na tomto výkonu se v roce 2016 podílely z velké části akciové podílové fondy investující na trzích Jižní a Latinské Ameriky, tj. trzích, jež se v letech 2011 – 2015 potácely v agónii, ze které je až vloni vymanily hlavně překvapivý růst brazilského akciového indexu Bovespa (akciové podílové fondy se zaměřením na Jižní a Latinskou Ameriku dlouhodobě směřují velkou část svých portfolií do Brazílie) a rally akciového trhu Argentiny, již podnítilo zvolení Mauricia Macriho do prezidentského úřadu.“, komentuje výkonnosti akciových podílových fondů Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.

Přehled průměrných výkonností jednotlivých skupin podílových fondů ve vybraných letech

Region 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Asie 8,07 -9,94 9,49 1,68 19,09 -16,01 Čína 3,84 -6,85 5,18 2,77 17,18 -19,66 Latinská Amerika 29,06 -27,78 -13,04 -16,94 8,65 -22,42 Rozvíjející se Evropa 18,11 -0,91 -16,65 -1,66 19,36 -30,72 Rozvíjející se trhy (globálně) 11,88 -10,73 2,60 -2,29 13,54 -22,18 Střední východ -2,64 -12,6 11,06 32,4 7,79 -15,00

Je to ale Jižní a Latinská Amerika, který na pětiletém horizontu vykazoval nejhorší zhodnocení. Průměrná pětiletá výkonnost akciových podílových fondů investujících v tomto regionu činí -24,65 %!

Přehled průměrných pětiletých výkonností jednotlivých skupin podílových fondů

Region Výkonnost Asie 23,87 % Čína 20,51 % Střední východ 18,07 % Rozvíjející se trhy (globálně) 9,33 % Rozvíjející se Evropa -2,10 % Latinská Amerika -24,65 %

Jak je z tabulky patrné, nejlépe se v uplynulých 5 letech dařilo akciovým podílovým fondům se zaměřením na rozvíjející se země Asie, konkrétně těm investujícím do akcií malých a středně velkých firem.

Vývoj z uplynulých 5 let připomíná základy investování na finančních trzích

Vývoj z uplynulých 5 let dokazuje, že ani na doporučeném investičním horizontu, který u akciových podílových fondů činí 5–7 let, není zaručena návratnost investic . Zároveň, tento vývoj názorně ukazuje, že historické výkonnosti nejsou zárukou budoucího vývoje. Akciové trhy rozvíjejících se zemí zažívaly v letech 2009–2010 příliv obrovského množství spekulativního kapitálu ze zahraničí, který hnal vzhůru nejen zdejší akciové trhy, ale i celé ekonomiky . Velká část investorů, kteří do rozvíjejících se trhů investovali na přelomu dekády právě z důvodu zmiňované „rally“, dnes dostává hořkou lekci ze základů chování finančních trhů.