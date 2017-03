12.h - Evropa oslabuje, víra v Trumpovu rallye dostala pořádný políček, dolar silně oslabuje, ropa klesá kvůli vrtům v USA, BCPP v minusu

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne v průběhu dnešního dopoledne v prodejní náladě. Americký prezident Trump ve svém úřadu na konci minulého týdne poprvé výrazněji narazil na blok reality a investoři si nyní kladou otázku, do jaké míry byla ospravedlnitelná silná růstová rallye tažená jeho sliby krátce po nástupu do funkce. Zdá se, že obalamutit své vlastní stranické kolegy nebude tak jednoduché jako u masy běžných voličů.Negativní je především vývoj v bankovním a v komoditním sektoru.Negativní náladu mírní nejsilnější německý index Ifo za posledních 6 let a silná podpora vládnoucí CDU v německých regionálních volbách. Euro v průběhu dopoledne poměrně silně roste vůči dolaru Americká měna ztrácí také vůči většině ostatních směnných párů. Důvěra v Trumpovu moc a reálné schopnosti dostala vážné trhliny. Ropa v úvodu týdne oslabuje především v reakci na statistiky ukazující další růst počtu aktivních vrtů v USA. Podle Baker Hughes , která je světovým lídrem v dodávkách těžebních technologií, se počet vrtů v USA zvýšil v uplynulém týdnu o dalších 20. BCPP v průběhu dopoledne oslabuje podle evropského vzoru. Aktivní jsou v tomto směru především akcie Erste a O2, ostatní tituly z hlavní pětice spíše vyčkávají. Před zítřejšími výsledky oslabují akcie PMČR.