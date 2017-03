Rusko v neděli zažilo jednu z největších opozičních akcí od roku 2011

Opozice na nepovolenou akci „proti korupci“ v Moskvě přilákala tisíce lidí. Stovky protestujících, včetně opozičních vůdců, však byly zadrženy. Demonstrovalo se i v dalších městech napříč Ruskem a v běloruském Minsku, kde protesty proti prezidentu Lukašenkovi rozháněla policie. Ruské trhy a rubl reagují v pondělí lehkým poklesem.



V neděli se ruské hlavní město stalo svědkem největší neorganizované opoziční demonstrace od volebního roku 2011, kdy se do čela země opět dostal Vladimir Putin. Právě příští rok se mají volby konat opět a stejně jako před lety se i nyní stala tématem demonstrace korupce ve státní správě. Konkrétně byl impulsem pro akci film, ve kterém je současný premiér Dmitrij Medveděv obviňován z přijímání úplatků. Snímek opozice rozšířila tento měsíc pomocí sítě Youtube.



Opoziční film „Neříkejte mu Dimon“ o údajné korupci ruského premiéra a bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva



Zdroj: Youtube, Alexej Navalnyj



Proti účastníkům nepovolené demonstrace zasáhla policie, která podle organizace OVD-Info, na níž se odvolává deník Financial Times, zadržela 933 demonstrantů z celkového počtu okolo 7 000 na Tverské ulici, kde k zásahu došlo. Celkový počet účastníků demonstrace opoziční představitelé odhadují na 20 až 30 tisíc, policie pod 10 tisíc. Podle ruského liberálního deníku Kommersant tvořili takřka polovinu demonstrujících studenti, což deník považuje za signál, že se proti režimu vyhraňuje nová generace, která před šesti lety při poslední vlně protestů ještě nebyla politicky aktivní.



Demonstrace podle Kommersantu probíhala zpočátku poklidně a bez transparentů, během půl hodiny od jejího zahájení se však centrum Moskvy po výzvě opozice vyjít do ulic začalo naplňovat. Hlavní „účinkujícím“ protestů byl opět opoziční lídr Alexej Navalnyj, který byl policí taktéž zadržen.



Protesty napříč federací



Že to v ruskojazyčném světě opět začíná vřít, poznaly i další metropole. Menší demonstrace přes víkend zachvátily ruský dálný východ, sibiřská města ale také běloruský Minsk. V Minsku byla rozehnána demonstrace proti tamnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, který je u moci už od roku 1994. Stejně jako v Moskvě byly zadrženy stovky protestujících. Ruská státní média a mediální domy s napojením na vládní elity protesty o víkendu víceméně ignorovaly s výjimkou stanice RT, která je zaměřená na anglickojazyčné publikum.



Světová veřejnost celou neděli čekala především na reakci administrativy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který si s Ruskem přeje lepší vztahy. Ministerstvo zahraničí USA nakonec prostřednictvím svého mluvčího zatýkání v řadách ruské opozice odsoudilo, což na svém Twitteru zopakoval i mluvčí Bílého domu.



Ruský akciový index MICEX na v pondělí na protesty reagoval zhruba 1,7procentním poklesem. Rubl dnes klesá na páru s eurem o 0,33 procenta, ale slabě roste proti dolaru, který odepisuje půl procenta na hlavních párech.



Zdroj obrázku: Twitter, Steve Rosenberg