Letečtí obři z Číny a Ameriky jednají o spojení

Jednání gigantů. Tak označují některá média rozhovory mezi největšími čínskými aeroliniemi China Southern a American Airlines, kterým patří v segmentu letecké přepravy světové prvenství. American Airlines označil vyjednávání za pokročilá. Podle některých zdrojů je ve hře za transakci 200 milionů dolarů. Tržní hodnota China Southern je 10 miliard amerických dolarů.

Transakce úspěšná pro všechny?

Statistiky říkají, že společnost China Southern je největším čínským přepravcem podle počtu cestujících. Spolupráce mezi China Southern a American Airlines má podle firem posílit spojení mezi dvěma největšími světovými trhy letecké dopravy. Parnterství s Američany by mohlo čínské společnosti pomoci k tomu, aby se do roku 2024 stala největší leteckou společností světa co do počtu přepravených pasažerů.

To American Airlines by se zase dohodou s China Southern staly už druhým americkým přepravcem, který by vlastnil část čínské letecké společnosti. Delta Air Lines předloni koupila za 450 milionů dolarů 3,55 procenta akcií v China Eastern Airlines. Transakci nahrává i to, že čínské úřady chtějí reformovat sektor letecké přepravy a zavést do něj smíšené vlastnictví a soukromý kapitál. Snaží se tím o zlepšení efektivnosti a konkurenceschopnosti státem vlastněných podniků.

Čínští přepravci v letectví expandují

Podle analytiků má být součástí dohod i sdílení letů, takzvaný code-sharing. Podle mínění expertů jde o nejčastější úmluvu, kterou mezi sebou jednotlivé aerolinky uzavírají a v jejichž rámci dávají dohromady své zdroje, aniž by muselo docházet k vlastnickému propojení. Čínští přepravci v poslední době intenzivně rozšiřují své kapacity a zvyšují počty letů na mezinárodních linkách, na nichž roste počet zákazníků. China Southern létá ze své domácí základny v Kantonu do New Yorku, Bostonu, Chicaga nebo na Havaj. Je také členem aliance SkyTeam a má dohody o sdílení letů s Virgin America a Delta.

(Zdroj: Reuters, Bloomberg, ČTK)