Analýza akciových trhů za minulý týden

Akciové trhy prošly v polovině týdne mírnou korekcí, ač o žádný výrazný pohyb nešlo, i tak americké indexy v úterý poprvé po půlroce zaznamenaly denní poklesy přes 1 %. Za poklesem nestala žádná zpráva, větší roli sehrál technický vývoj, kdy trh dlouho neprošel žádným poklesem a chyběl podnět k dalšímu růstu.

Sentiment zhoršilo i jednání v americkém Kongresu, kde se zasekla Trumpova reforma zdravotnictví, což zvýšilo obavy, že se dál zpozdí i dlouho očekávaná daňová reforma. Ovšem žádný z faktorů neměl nakonec větší dopad, akciové indexy v Evropě ztráty postupně odmazaly a skončily týden bez větší změny, v zámoří nakonec zůstaly v mírně ztrátě do 1%. Teroristický útok v Londýně ve středu žádný dopad na trhy neměl.

Domácí burza se od globálního vývoj neodchýlila, v pátek index PX uzavřel na 983 bodech (+0,1 % t/t). Na pražské burze naplno běžela výsledková sezóna. Čísla za minulý rok zveřejnily hned 4 společnosti. ČEZ oznámil za minulý rok provozní zisk EBITDA na úrovni 58,1 mld. Kč a upravený čistý zisk 19,6 mld. Kč. Obě čísla byla lepší než očekávání trhu. Management navrhl dividendu 33 Kč na akcii a zároveň rozšířil dividendový výplatní poměr na 60-100 % (původní 60-80 %). Pro tento rok je cíl společnosti EBITDA ve výši 52 mld. Kč (oček 54,6 mld. Kč) a upravený č. zisk 12-17 mld. Kč (oček. 14,5 mld. Kč). Celkově byly výsledky pro investory pozitivním překvapením a akcie si za celý týden připsaly 1 % na 675 Kč. Z dalších zpráv stojí za zmínku také neplánovaná odstávka 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany.

Kofola vykázala pokles tržeb o 3,5 % na 1,57 mld. Kč, růst provozního zisku EBITDA o 87 % r/r na 213 mil. Kč a čistý zisk na úrovni 13 mil. Kč. Čísla byla v souladu s naší projekcí, přesto pozitivně hodnotíme splnění předchozích cílů společnosti. Reakce investorů pak byla omezena nízkou likviditou (-1,75 % na 400 Kč). Pegas oznámil meziroční pokles tržeb o 18,4 % na 48,6 mil. EUR. Důvodem je pokles cen polymerů. EBITDA dosáhla 12,6 mil. EUR (-13,7 % r/r) a překonala tržní odhady. Čistý zisk propadl o 78 % r/r na 1,8 mil. EUR (-77,7 % r/r). Rozdíl je dán kurzovými položkami. Celkový zisk EBITDA za celý minulý rok byl 46,7 mil. EUR (5,3 % r/r), v souladu s cílem společnosti. Dividendu ze zisku minulého roku navrhuje vedení ve výši 1,3 EUR/akcie. Investoři přijali čísla pozitivně a akcie si za celý týden připsaly 1,8 % na 827 Kč.

Poslední společností, která zveřejnila čísla, byla pojišťovna VIG, která oznámila zisk před zdaněním ve výši 407 mil. EUR, mírně nad výhledem managementu (do 400 mil. EUR) i nad naší projekcí (392 mil. EUR). Management navrhne podle očekávání vyplatit dividendu ve výši 0,8 EUR na akcii (3,6% hrubý dividendový výnos). Ohledně výhledu pak společnost plánuje zvýšit hrubé předepsané pojistné na 9,5 mld. EUR a zisk před zdaněním v rozmezí 450 – 470 mil. EUR do roku 2019. I přes pozitivní vyznění výsledků však převážilo na akciích vybírání zisků (-1,4 % na 615 Kč).

Nejvíce ztratily na pražské burze v uplynulém týdnu akcie CME (-3,16 % na 75 Kč). Mírně negativní zprávou byl prodej akcií jedním z členů managementu, nicméně pokles byl spíše důsledkem mírné korekce technologických akcií v USA. Naopak nejlépe se dařilo Unipetrolu (+3,64 % na 228 Kč), kde investoři oceňují dobré hospodářské výsledky a návrat dividendy.

V příštím týdnu zveřejní výsledky hospodaření Philip Morris ČR (úterý 28.3.). Nejvíce budeme sledovat výši navržené hrubé dividendy. Očekáváme, že společnost vyplatí 100 % čistého zisku, a odhadujeme tak hrubou dividendu na 936 Kč na akcii (hrubý výnos 6,9 %). Pokud by se náš odhad vyplnil, tržní reakce by zřejmě byla neutrální, jelikož trh čeká dividendu také kolem 920-930 Kč.

Pro obchodování na finančních trzích vidíme příští týden hned několik faktorů. Za prvé, trhy budou reagovat na výsledek hlasování o zdravotnické reformě v USA (na programu ještě tento pátek). Pokud by neprošla, odsune se zřejmě i termín daňové reformy, což je pro akciové trhy negativní. Dále budou o víkendu zasedat země kartelu OPEC spolu s dalšími producenty ropy a tématem bude naplňování nižších kvót na těžbu ropy. Odhodlanost vynucovat kvótami vyšší ceny ropy by mohla podpořit akcie těžařských firem. Konečně, v polovině příštího týdne má britská premiérka Theresa May oficiálně spustit vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Je otázkou, zda představí konkrétnější plán. Celkově se domníváme, že hlavně americké akcie mohu nyní projít korekcí vzhledem k nejistotě ohledně slíbených reforem v USA. Máme tak mírně negativní výhled na příští týden.

Na domácí scéně se bude konat ve čtvrtek zasedání Bankovní rady ČNB, avšak nečekáme žádné podstatné zprávy. Zasedání stále připadá na březen a ČNB připustila ukončení kurzového závazku až počínaje dubnem.

Z makroekonomického pohledu začne týden německým indexem očekávání firem Ifo (v pondělí), kde se však nečeká výrazná změna. V úterý bude v USA zveřejněna spotřebitelská důvěra (oček. 113,6 b. vs. 114,8 v únoru). Ve středu budou v USA investoři sledovat data z trhu nemovitostí (prodeje domů, oček. +2,2 % m/m), ve čtvrtek pak konečný údaj HDP za 4. kvartál (oček. +2,0 % r/r) a počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti (oček. 245 tis. po 261 tis.). Osobní výdaje, které budou zveřejněny v pátek, mají růst o 0,2 % m/m. Rovněž v pátek pak má být oznámen index nákupních manažerů v průmyslu za březen v Číně, a to na úrovni 51,7 b. (po 51,6 b.). Páteční maloobchodní tržby v Německu (za únor) mají ukázat růst o 0,4 % r/r (výrazné zpomalení po +2,3 % v lednu).

Pavel Ryska, analytik J&T Banka