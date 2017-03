Dvojitý zásah pro Merck. Uspěl v USA i v Evropě

Německý farmaceutický gigant Merck má dvojitý důvod k oslavám. Se svými léky uspěl u amerického i evropského regulátora.

Německý Merck má dva pádné důvody k oslavě. Jeho imunoterapeutické léky tento týden uspěly hned na dvou frontách. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration) dal zelenou přípravku pro léčbu Merkelova karcinomu.

Jde o vzácné, ale agresivní nádorové onemocnění kůže vyskytující se především na slunci exponovaných místech u starších mužů, bělochů. Ve Spojených státech postihne zhruba 1600 pacientů ročně. A právě lék s obchodním názvem Bavencio společnosti Merck je prvním svého druhu, který obdržel potřebné povolení od FDA.

Agentura Bloomberg připomněla, že na vývoji se Merck podílel spolu s Pfizerem. Roční náklady na léčbu za pomoci Bavencia se odhadují na 156 tisíc dolarů (bezmála 4 miliony korun) ročně. Podle Bloombergu by mělo nejnovější rozhodnutí FDA oběma farmaceutickým společnostem výrazně pomoci stáhnout náskok, který na tomto poli má Roche nebo Bristol-Myers Squibb.

Třicet miliard ročně

Bavencio je první lék od roku 1986, který Merck objevil a vyvinul od začátku do konce. Tehdy na trh uvedl beta blokátory. Nicméně ještě v roce 2003 přišel s lékem proti rakovině tlustého střeva s názvem Erbitux. Ten o pět let později získal povolení pro léčbu nádorů v hlavě a krku.

Udělení povolení od FDA je „první krok v našem ambiciózním plánu přicházet každý rok s novým užitím stávajících léků nebo s novým typem léku,“ okomentovali zástupci Mercku rozhodnutí amerického regulátora. „Do roku 2030 by prodeje Bavencia mohly dosáhnout až 1,2 miliardy dolarů,“ (asi 30 miliard korun) řekl listu Financial Times Peter Verdult, analytik Citi.

Podobně to vidí také Steve McGarry, analytik banky HSBC. „Bavencio otevírá Mercku širokou škálu dalších možností,“ řekl Mc Garry listu Financial Times. Podle něj by farmaceutická skupina měla potenciál nového léku náležitě kapitalizovat a investovat do dalšího výzkumu. „Tím by se ziskové období celé skupiny mohlo výrazně prodloužit,“ dodal McGarry.

Belén Garijo, člen představenstva Mercku a šéf divize zdravotnického výzkumu řekl, že Bavencio „je plně v souladu se záměrem společnosti přijít se smysluplnou alternativou pro pacienty s těžko léčitelnými druhy rakoviny.“ S tím v zásadě souhlasí Albert Bourla z Pfizeru. Podle něj neměli dosud pacienti s Merkelovým karcinomem jinou možnost než chemoterapii.

Keytruda pro Evropu

Pro Merck to ale nebyla jediná dobrá zpráva tento týden. Druhý úspěch přišel v Evropě. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) při Evropské lékové agentuře totiž vyhotovil doporučení pro schválení léku Keytruda pro dospělé pacienty s Hodgkinovým lymfomem. Keytruda má být podávána nemocným, u nichž selhala autologní transplantace kmenových buněk nebo pro ně nebyla vhodná, nebo neúčinkoval brentuximab vedotin.

Doporučení nyní převezme Evropská komise, která bude posuzovat, zda se Keytruda může pro uvedené využití objevit na společném trhu Evropské unie. Konečné rozhodnutí Komise se očekává ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

„Doporučení Výboru nás zase o krok přibližuje k tomu, abychom pacientům v Evropské unii, kteří trpí Hodgkinovým lymfomem, mohli nabídnout novou možnost léčby a pomoci jim s tímto zákeřným druhem rakoviny bojovat,“ řekl Roger Dansey, šéf onkologického výzkumu společnosti Merck. Dansey současně vyjádřil přesvědčení, že léčba dalších druhů rakoviny přijde v brzké době na řadu.

Podkladem pro doporučení Výboru byly výsledky dvou sérií testů, jimž se podrobili pacienti, u kterých nezabrala výše zmíněná transplantace kmenových buněk, podávání brentuximab vedotinu, a dokonce i chemoterapie. Výsledky byly podle Mercku natolik přesvědčivé, že se Výbor pro Keytrudu vyslovil.

Akcie Mercku na zprávu zareagovaly pozitivně a po zhruba dvou týdne, kdy klesaly, opět zamířily vzhůru. Meziročně jsou tak přibližně o pětinu silnější.

-usi-

Vyšlo na Zdravotnickýdeník.cz