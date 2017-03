Video: Sýkora: Zásadní pro ČEZ je uhlí. Příběh dividendy nemusí být uzavřen

Loňské výsledky energetiky ČEZ zachránilo poslední čtvrtletí roku, které umožnilo navrhnout dividendu 33 korun na akcii. Pro letošek jsem cílem 52 miliard korun pro provozní zisk mírně zklamán, říká v rozhovoru pro Patria.cz hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora s tím, že tomuto číslu odpovídá zhruba 12 miliard korun čistého zisku. Výsledek by dle něj mohl být lepší a očekává, že dojde na zájem o akcie MOL.

„Jakkoli pro letošek počítám s dividendou 33 korun za akcii, umím si představit, že ministerstvo financí bude požadovat 40 korun nebo nějaký kompromis,“ říká k boji o dividendu. Jak to může vypadat dál?

„Úroveň u 30 korun může být udržitelná ještě za rok, už dividenda za dva roky je ale velkou otázkou. Elektřina by měla klesnout meziročně o další dvě eura na megawatthodinu a i v případě prodeje elektrárny Počerady můžeme být kolem 12 miliard korun zisku a s dividendou rázem kolem 20 korun za akcii,“ soudí Sýkora.

Co jsou pro hlavního analytika Patrie zásadní faktory jeho nedávno vydaného doporučení akcie ČEZ „redukovat“ s cílovou cenou 395 korun? „Nejdůležitější je pro mne pohled na dlouhodobější vývoj cen černého energetického uhlí . Podle mne jeho cena dosáhla víceletého vrcholu v posledním loňském čtvrtletí a očekávám pokles v průběhu letošního i příštího roku. Navzdory všem okolnostem kolem ČEZ , tento fundament je dle mne to rozhodující a určující,“ soudí Sýkora. Jaký vidí konkrétní vývoj ceny uhlí a cen elektřiny? Kdy porostou ceny povolenek, které by ceně elektřiny pomohly?