24. března: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zakončily poslední seanci týdne kolem nuly. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan po celodenním jednání dolní komory Kongresu oznámil stažení Trumpova návrhu na zrušení takzvané Obamacare. To mezi investory zvýšilo obavy o to, zda bude nový americký prezident schopný prosadit slibovanou "fenomenální" daňovou reformu, jejíž předpokládané pozitivní dopady v posledních týdnech hnaly akcie vzhůru.

Index S&P 500 v pátek klesl o 0,08 % na 2 343,98 bodu a Dow odepsal 0,29 % na 20 596,72 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,19 % na 5 828,74 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,22 % na 12,96 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o zhruba jeden bazický bod na 2,412 %.

Nejvýrazněji v pátek klesl sektor základních materiálů, dařilo se naopak akciím ze sektoru cyklického spotřebního zboží, technologickému odvětví a sektoru veřejných služeb.

Americké akcie (24. března 2017), zdroj: Google

Obchodování bylo v závěru týdne opatrné, investoři čekali, jakým výsledkem skončí hlasování o Trumpově návrhu na zrušení zdravotnické reformy z pera Baracka Obamy (tzv. Obamacare). K hlasování ovšem nakonec vůbec nedošlo, Trumpovi se totiž nepodařilo získat mezi republikány dostatečnou podporu, a proto se návrh zákona rozhodl stáhnout.

"Bylo to těsné, nestačilo to ale. Navrhl jsem proto prezidentovi, abychom návrh stáhli. On souhlasil," řekl po celodenním jednání Sněmovny reprezentantů její republikánský předseda Paul Ryan. Nová verze zákona podle Ryana připravená není, a Spojené státy proto "budou muset v blízké budoucnosti žít s Obamacare". Nyní by se podle Ryana měla pozornost republikánů přesunout k daňové reformě.

Neochota a neschopnost republikánů shodnout se na prvním důležitém návrhu zákona z dílny Trumpovy vlády ale dává tušit, že ani s reformou daní to nebude mít Trump jednoduché. Pokud by se mu nepodařilo protlačit ani tu, hrozila by na Wall Street hluboká korekce, protože právě výhled nižších daní v USA hnal akcie nahoru prakticky nepřetržitě od vítězství Trumpa ve volbách.

"Zrušení tzv. Obamacare mělo zajistit více než třetinu nákladů na daňovou reformu. Tu, se kterou akciové trhy tak počítají," napsal na Twitteru hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Akcie provozovatele mikroblogovací sociální sítě Twitter (+1,41 %) zdražily o zhruba procento a půl poté, co se na trhu objevila zpráva, že firma zvažuje, že nabídne profesionálům prémiovou verzi svého rozhraní TweetDeck. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že by společnost mohla poprvé začít vybírat poplatky za předplatné od některých uživatelů.

Nahoru zamířily rovněž akcie výrobce čipů Micron Technology (+7,4 %), podpořily je příznivé výsledky hospodaření, které firma zveřejnila po konci čtvrtečního obchodování. Do červených čísel naopak výsledky stáhly akcie společnosti GameStop (-13,61 %).

V indexu Dow nejvýrazněji zlevnily akcie banky Goldman Sachs (-1,5 %), chemického obra DuPont (-1,19 %) a farmaceutické společnosti Pfizer (-0,85 %). Dařilo se naopak cenným papírům Nike (+1,79 %), které druhým dnem korigovaly hlubokou středeční ztrátu, jež byla reakcí na neuspokojivý vývoj zakázek a tržeb, o němž společnost informovala v rámci zveřejnění čtvrtletních hospodářských výsledků.

Za celý uplynulý týden Dow klesl o 1,52 %, S&P 500 přišel o 1,44 % a Nasdaq Composite odevzdal 1,22 %. Pro Dow byl uplynulý týden dokonce nejhorší od zvolení Donalda Trumpa prezidentem.

Americké akcie (týden do 24. března 2017), zdroj: Google

