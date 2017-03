Wall Street koncem týdne jako na horské dráze

Dnešní pohyby na indexech v USA byly jako na horské dráze. Trhy cloumalo hlasování republikánů o zrušení Obamacare, které nahlodává myšlenku proveditelnosti Trumpovy slibované politiky jako takové. Akcie ze svých denních maxim postupně klesaly až k okamžiku, kdy GOP hlasování o Affordable Care Act zrušila. Index S&P 500 z denních minim vystřelil do kladných hodnot, spadl do záporu a znovu se vrátil k nule.

Z makroekonomických dat byly dnes zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Po lednovém růstu o 2 procenta (revidovaném na 2,3 %) se čekal lehký pokles na 1,3 %. Realita byla nakonec o 40 bazických bodů vyšší.



Index Dow Jones Industrial Average se dnes většinu dne pod tíhou zpracovatelského sektoru pohyboval v záporných číslech. Týden završil na hodnotě 20597 bodů (-0,3 %). Šíře diverzifikovaný S&P 500 z kladných hodnot s přibývajícím zoufalstvím ohledně jednání v kongresu otočil do záporu, pomohlo paradoxně zrušení hlasování, které jej dostalo zpět blízko včerejších hodnot. Barometr končil o desetinu procenta níže na 2344 bodech. Technologický Nasdaq Composite po zdařilém strartu mírně vadnul a pro dnešek přidal 0,2 % na 5828 bodů.



Měnový pár EURUSD si z dnešních minim okolo první podpory (S1 1,0765) strmou trajektorií poradil s denním pivotem a štrádoval si to rovnou nad první rezistenci (R1 1,0802). Ropa WTI na konci týdne vypořádala na ceně 47,97 USD/barel (+0,5 %). Trojská unce zlata už po několikátý den zápasí s hodnotou 1250 USD.