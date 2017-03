Summary: Micron Technology slibuje skvělé zítřky

Paměťové čipy slibují stále slibné perspektivy. Alespoň tak se dá přeložit výhled americké firmy Micron Technology, která v rámci představení výsledků hospodaření uvedla i odhady trhu. A ty jsou nečekaně silné.

Americký výrobce paměťových čipů prezentoval včera po uzavření trhu výsledky kvartálu 2Q17. Vygenerované tržby dosáhly výše 4,7 mld. USD, což bylo v linii s tržním konsensem. Meziročně to značí téměř 58% nárůst, mezikvartálně zas 17%. Provozní zisk se usadil na hladině 1,2 mld. USD, což je obrovský skok proti loňským záporným 3 mil. USD a kladným 400 mil. USD předešlého kvartálu. Provozní marže je v současnosti na 25,5 %, což je o bezmála 2 p.b. více, než za období 1Q15, kdy byly akcie Micron na historicky nejvyšší ceně. Trhy tento výsledek překvapil, jelikož počítaly s 1,12 mld. USD provozního zisku. Čistý zisk na akcii před úpravou o jednorázové položky měl hodnotu 0,9 USD.



Největší podíl na růstu tržeb má prodej čipů DRAM, které poskytují operační paměť pro výpočetní techniku. Tržby z nich plynoucí mezikvartálně posílily o 22 % na 3 mld. USD. Paměťové čipy NAND, jež jsou základem pro flash disky nebo SSD disky, přidaly na tržbách 11,5 % qoq na 1,4 mld. USD. V případě DRAM stojí za růstem o 21 % vyšší průměrná prodejní cena (ASP), což by vysvětlovalo prudce rostoucí marže. Tomu odpovídá také o 11,2 p.b. širší hrubá marže společnosti ve srovnání s předešlým čtvrtletím.



Největší pozdvižení však způsobilo oznámení nečekaně silného výhledu pro současný kvartál 3Q17. Tržby směřuje management do intervalu 5,2 až 5,6 mld. USD, což je při střední hodnotě 5,4 mld. USD o 15 % víc, než předpokládal trh. Provozní zisk v intervalu 1,8 až 2 mld. USD je také daleko nad tržním konsensem, jenž udával hodnotu 1,16 mld. USD. Podíl středních hodnot implikuje provozní marži na úrovni až 35 %. Akcie v návaznosti na oznámení posilují před otevřením trhu o 10 %.