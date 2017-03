Českem projede americký konvoj. Odtud ho nejlépe uvidíte. MAPA

Američtí vojáci se budou přes Česko přesouvat v sobotu a v neděli 25. a 26. března. Kolona 127 vozidel míří do Polska, kde NATO kvůli ruské hrozbě posiluje svojí přítomnost. Trvale by v Polsku mělo pobývat zhruba 800 amerických vojáků doplněných o vojáky z Velké Británie a Rumunska. Američtí vojáci z druhého jízdního pluku, kteří Českem projeli už při takzvané dragounské jízdě a dunajské jízdě, se přesouvají ze základny v bavorském Vilsecku.

Kolona 127 vozidel bude kvůli bezpečnosti a plynulosti provozu rozdělena do sedmi proudů. První obrněné transportéry Stryker, známé z předchozích přesunů amerických vojáků přes české území, by měly překročit hraniční přechod Rozvadov v sobotu okolo deváté hodiny. Mezi jednotlivými proudy konvoje bude rozestup asi 30 až 60 minut.

Američtí vojáci se budou snažit maximálně využívat dálnice. Od německých hranic pojedou do Prahy po dálnici D5. Hlavní město by měli projet po Pražském okruhu, ze kterého sjedou na ulici K Barrandovu, Vltavu přejedou po Barrandovském mostě, pojedou po Jižní spojce, Štěrboholské radiále, znovu najedou na Pražský okruh a u Satalic by měli najet na dálnici D10, po které v sobotu odpoledne dojedou do Staré Boleslavi. O trase konvoje informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Celá jednotka by se měla sejít právě v Jaselských kasárnách ve Staré Boleslavi, kde američtí vojáci přenocují. Druhý den kolem sedmé hodiny z kasáren vyjedou, po dálnici se vrátí na Pražský okruh, přejedou na dálnici D11 a po ní dojedou až na 76. kilometr, kde se po silnici II. třídy 323 vrátí na starou hradeckou silnici I/11, dojedou až před Hradec Králové a po silnici I. třídy číslo 33 budou pokračovat přes Jaroměř a Náchod na hranice s Polskem.

Jak TN.cz potvrdil plukovník Jan Šulc z Generálního štábu české armády, trasa konvoje se může operativně měnit podle dopravní situace. Armáda má také připravené odstavné plochy, kam může v případě dopravních komplikací jednotlivé části konvoje přesměrovat. Přes území České republiky budou americké vojáky doprovázet příslušníci české Vojenské policie

Konvoj je možné sledovat a fotografovat odkudkoliv. Při prvním průjezdu dragounů byla většina dálničních nadjezdů obsypána zvědavci. Tentokrát se očekává podstatně menší zájem. My jsme pro vás vybrali místa, odkud se dá konvoj pozorovat nejlépe.

Vybírali jsme dálniční nadjezdy, které na straně s výhledem na přijíždějící konvoj mají chodník a leží na méně frekventované komunikaci, takže zájemci o sledování konvoje nebudou způsobovat dopravní komplikace. Vybrané nadjezdy jsou blízko větších měst a dálničních sjezdů.

Prvním velmi dobrým místem k pozorování konvoje je dálniční most u Holoubkova nedaleko Rokycan. Ten leží nedaleko sjezdu na 50. kilometru dálnice D5. Další vhodný most leží na trase konvoje na silnici II/114 u Hořovic. Blíže Praze pak leží další most nedaleko Rudné.

Na Pražském okruhu leží několik vhodných mostů. Ty také většinou mají chodníky, takže při pozorování konvoje nemusíte stát ve vozovce. Vhodné mosty leží u Chrášťan, Ořechu nebo Slivence. Jak konvoj sjede z okruhu, šancí na jeho pozorování ubude. Na Barrandově budou američtí dragouni podjíždět lávku pro pěší u tramvajové zastávky K Barrandovu. Další dobré místo k pozorování konvoje bude v metropoli až v Nedokončené ulici, která přechází nad Štěrboholskou radiálou.

Na dálnici D11 stojí vhodné mosty na začátku v Horních Počernicích v ulicích Na Svěcence a Božanovská nebo na 25. kilometru na silnici II/330 spojující Sadskou a Poříčany. Kolem Hradce Králové a dále na Jaroměř a Náchod už vede trasa konvoje po silnicích I. třídy, které nemají mimoúrovňové křižovatky. Americkou vojenskou techniku ale zase bude možné pozorovat při průjezdu obcemi a městy na trase.