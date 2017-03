Juncker varoval Trumpa, aby nenabádal další země k napodobení Brexitu. Rozpad EU by vyvolal další válku na Balkáně

Šéf EK Jean-Claude Juncker varoval, že protiunijní postoje nového amerického prezidenta Donalda Trumpa mohou v případě rozpadu EU vyústit v další válku na Balkáně.Juncker podrobil Trumpa ostré kritice za jeho poňoukání dalších evropských zemí, aby napodobily Brexit a označil jeho snahy v tomto ohledu za velmi nepříjemné. Juncker vyzval Trumpa, aby s touto svou rétorikou přestal.Pokud by se EU rozpadla a země jako Bosna AHercegovina, Srbsko, Makedonie a Albánie by zůstaly zcela samostatné, tak by s největší pravděpodobností došlo dalšímu válečnému konfliktu v tomto třeskavém evropském prostoru.Juncker také poznamenal, že je to poprvé v poválečné historii, co USA mají prezidenta, který se nezajímá o evropské záležitosti.