Apple: Hackeři požadují výpalné, jinak smažou data stovek miliónů uživatelů iCloud (24.3.2017)

Podle agenturních zpráv Apple čelí vážné hrozbě, když řeší výhrůžky hackerů, že pokud nezaplatí patřičné výkupné smažou data stovek miliónů uživatelů služby iCloud, což by nevratně poškodilo pověst světové mobilní ikony číslo jedna.Kybernetičtí piráti Turkish Crime Family má údajně přístup k 625 miliónů uživatelských přihlašovacích údajů k populární službě iCloud. Skupina dala Applu lhůtu do 7. dubna. Původně výkupné startoval na 75 000 USD , ale každým dnem se zvyšuje, což bude platit až do zmíněného ultimativního data.Odhadnout reálnost hrozby je podle expertů obtížné. Doporučení se týkají především zálohování těchto dat.Samotný Apple se k případu zatím nijak oficiálně nevyjádřil.