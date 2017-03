Název ETF nemusí vždy odpovídat složení portfolia! (24.3.2017)

Jméno nedělá ETF, vždy se podrobně zajímejte, do jakých aktiv fond investuje.

Jednoduše řečeno, investoři by nikdy neměli soudit ETF podle „obalu“. Pro většinu fondů platí, že jejich název nám dává většinu příslušných údajů. Ale v některých případech můžou tituly klamat, na trhu nalezneme nespočet příkladů. Mnoho ETF zaměřující se na společnosti s malou tržní kapitalizací často investují nemalé prostředky do společností se střední kapitalizací. The SPDR S&P Middle East & Africa ETF (GAF) má kolem 90% svého portfolia v jedné zemi. A tento seznam by mohl i nadále pokračovat. Před tím, než se rozhodnete investovat svoje peníze, využijte transparentnosti ETF a ujistěte se, že portfolio je v souladu s Vašimi cíli.