Setkání Merkelové a Trumpa: Senzace

Angela Merkelová už to nakonec nevydržela. Když na své návštěvě USA seděla na setkání s americkými podnikateli vedle Ivanky Trumpové a poslouchala její řeč, jednu chvíli k ní natočila hlavu a její zmatený výraz jako by říkal: „Proč ty jsi vůbec tady?“ Celý den byl naplněn nepříjemnostmi. Ale nic je nevystihuje lépe, než když pečlivě upravená a okouzlující dcera amerického prezidenta básní o tom, jak její otec bude vytvářet nová pracovní místa, a vedle ní sedí německá kancléřka, pro kterou jsou podobné politické řeči jen prázdným tlacháním. I tak se ale Merkelová snažila zachovat klid, protože v sázce bylo příliš mnoho.

Před setkáním Trumpa a Merkelové hovořili někteří lidé o tom, že k němu možná nakonec ani nedojde, protože tyto dva lidi rozděluje příliš mnoho věcí. Patří mezi ně názory na imigraci, plány na vybudování zdi mezi Mexikem a USA či volný obchod. Merkelová ale chtěla Trumpovi ukázat, že Německo pro jeho zemi není nepřítelem, ale spojencem. Vyhýbala se tak výbušným tématům a naopak se zaměřila na vazby mezi oběma zeměmi.



Merkelová sebou přivezla ředitele německých automobilek a dalších velkých firem a zopakovala slib, že Německo zvýší výdaje na obranu. Rovněž poděkovala Američanům za to, že po druhé světové válce pomohli Němcům postavit se znovu na vlastní nody. Merkelové a jejím krajanům se nemusí nový americký prezident líbit, ale Němci nemají ohledně partnerství s USA žádnou jinou volbu na rovině ekonomické ani bezpečnostní.



Strategie německé kancléřky byla podle všeho úspěšná. Trump chválil model vzdělávání zaměstnanců v německých společnostech, který se začal rozšiřovat i do Spojených států. Nevyzval sice k ještě většímu utužení podnikatelských vazeb, ale zmínil jejich důležitost. I když dodal, že tyto vztahy musí být „férové“. Merkelová sice doufala, že Trump podpoří i EU, namísto toho ale vyjádřil „silnou podporu pro NATO“ (a dodal, že všichni členové aliance musí platit svůj férový podíl).



Celkově tak Merkelová získala maximum možného. Během kampaně na ni Trump nevybíravě útočil kvůli její imigrační politice a nedalo se tak čekat, že si nyní oba politici padnou do náruče. Jejich disharmonie byla znatelná zejména na neverbální úrovni. Merkelová se během tiskové konference na Trumpa dívala se skepsí. Trump zase neslyšel či nechtěl slyšet její návrh na potřesení rukou před objektivy fotografů.

Němci Trumpa v oblibě nemají. Téměř 70 % z nich se domnívá, že lepší by byl jiný americký prezident. Merkelovou letos čeká tuhý volební boj a tudíž se nepokoušela o velkou vstřícnost vůči americkému prezidentovi. Dav chtěl vidět přístup, který bude distancovaný, ale slušný. A přesně toho se mu dostalo. Die Welt celé setkání popisoval tak, že „nedošlo k ničemu senzačnímu a neobvyklému. Trumpova éra je ale charakterizována naprosto nenormálními událostmi a normalita sama je tak vlastně senzační“. Německá média pak celkově hovořila o tom, že setkání neskončila ani zdaleka tak zle, jak se mnozí obávali. A Merkelová dostala to, kvůli čemu přijela.



Autor: Matthew Karnitschnig



(Zdroj: Politico, foto repro Business Insider)