Juncker: Brexit bude Británii stát cca 50 mld. GBP. Rozhodnutí respektujeme, ale musíme také zabránit šíření nákazy

Podle prezidenta EK Jean-Claude Junckera se účet za brexit pro Británii bude ve finále pohybovat kolem 50 mld. GBP = cca 62 mld. EUR Juncker uvedl, že EU nechce Británii za její rozhodnutí nijak trestat, ale na druhou stranu je potřeba ostatní země dostatečně odradit, aby nenásledovaly britského příkladu. EU bude muset "vědecky" vykalkulovat náklady brexitu . Ty se budou točit především kolem vyčíslení závazků jako jsou například penze, společné projekty v infrastruktuře a náklady na finanční záchranu Irska a další.Podle jeho vyjádření je brexit tragédií a obecným selháním. Zájem EU je mít v následujících desetiletích co nejlepší vztahy s ostrovním královstvím, ale na druhou stranu je třeba ostatním zemím jasně naznačit, že štěpení unie není tou správnou a žádoucí cestou. Odchod 2,3,5 zemí by znamenal konec celého projektu.Podle Junckera bude také důležité, aby dohody obě strany dosáhly co nejdříve. Mezi prvními se budou řešit nejspíše otázky práv občanů EU žijících v Británii.