Golden Gate CZ otevřela pobočku v České Kamenici

Společnost Golden Gate CZ, největší prodejce drahých kovů na českém trhu, otevřela novou pobočku v České Kamenici. Díky tomu může nabídnout komplexní a dostupnější servis klientům i novým zákazníkům, ať už jde o spoření do zlata a stříbra, nebo o jednorázové nákupy drahých kovů.

Do zlata nebo do stříbra spoří nejčastěji ti, kteří za hlavní účel spoření považují finanční rezervu a finanční zabezpečení dětí nebo vnoučat. Pro polovinu potenciálních i stávajících investorů do drahých kovů je zásadním důvodem stabilita měny a fakt, že jde o relativně bezpečnou formu spoření. Přes 38 procent lidí oceňuje na drahých kovech možnost, že jdou kdykoli rychle zpeněžit. Čtrnáct procent potenciálních investorů volí zlato, protože si ho spojují s krásou a elegancí.

Drahé kovy fyzicky je vlastní v jakékoli podobě pět procent Čechů, ukázal průzkum. Ještě před dvěma lety však podle statistik Golden Gate CZ vlastnily zlato nebo stříbro pouze dvě až tři procenta lidí.

Nejoblíbenějším investičním produktem je zlatá unce o velikosti 31,103 gramů v hodnotě přes 30 tisíc korun. Velmi oblíbený je i zlatý slitek v podobě čokoládové tabulky, tzv. CombiBar.

Od ledna tohoto roku sídlí Golden Gate CZ navíc i v Chomutově a v Mladé Boleslavi. Pobočky má také v Brně, Plzni, Domažlicích, Písku, a v pražské centrále. Tento rok bude Golden Gate CZ otvírat pobočku také v Bratislavě.

Fyzické zlato a stříbro je možné koupit samozřejmě také online. Firma však využívá svoji širokou síť odborníků a konzultantů, kteří poradí klientům v rámci osobního setkání.

„Většina lidí potřebuje nákup drahých kovů vysvětlit a osobně probrat. Součástí našich služeb jsou proto také rady, jak nákup správně načasovat a kdy je výhodné využít případných cenových korekcí, aby investování bylo co nejefektivnější. Pobočkovou síť se snažíme neustále rozvíjet a postupně otevíráme nová obchodní místa v dalších lokalitách,“ říká Vladimír Brůna, předseda představenstva Golden Gate CZ.