Marcial: Ropa poklesne k 30 USD, jestli OPEC neprodlouží své snahy

Na tento víkend je naplánováno setkání zástupců OPECu a některých dalších producentů ropy , které bude mít za cíl hodnotit dosavadní průběh plnění prosincové dohody hlavních producentů a její další osud, především případnou možnost prodloužení celkové doby regulačních opatření.Podle Gene Marciala ze společnosti Tradition Energy by ropa bez prodloužení platnosti dohody mohla klidně oslabit směrem k 30 USD za barel. Podle Marciala Saudi potřebují vyšší ceny ropy . Při 30-33 USD by měli velké problémy.Na začátku roku náběh platnosti produkčních limitů podpořil růst cen ropy téměř k hranici 60 USD . Později se ale začalo ukazovat, že na trhu uvolnění místo s povděkem zaplňují především američtí břidlicoví producenti, což způsobuje, že ke kýžené stabilizaci trhu v podstatě nedochází a nebo pouze v omezené míře. To vedlo v posledních několika málo týdnech ke korekci tržních cen směrem k 50 USD za barel.Také plnění dohody v rámci kartelu není příliš vyvážené. Většinu redukce táhne Saúdská Arábie, což se jí příliš nezamlouvá.Podle komentářů se zdá, že především Saudi se ocitli v určité pasti, protože navrhovaná regulační opatření spíše jen dávají větší prostor pro americkou konkurenci a přitom potřebují vyšší ceny ropy pro potřeby plnění vlastních rozpočtových požadavků. Podle analytiků si tradiční producenti nemohou příliš dovolit nízké ceny ropy , protože to ohrožuje jejich finanční a především politickou stabilitu.