Ranní kafe 24.3.2017 - Trumpcare má potíže se schválením

Americký dolar mírně posiloval a americké futures také poté, co po počátečním zklamání z neschválení Trumpova zákona o zrušení Obamacare volatilita prudce vyskočila. Objevily se informace, že dnes bude probíhat další pokus o schválení. Obě komory budou mít od 7. Dubna legislativní pauzu, před kterou by Trump rád zákon měl schválený. Investoři považují hlasování za test Trumpovy podporu mezi republikány a díky potížím se schválením si trhy uvědomují zvýšené riziko, že ani další zákony, například daňová reforma nebo podpora infrastruktury, nemusí mít hladký a rychlý průběh.

Výnosy německých dluhopisů rostou a rozdíl mezi Eurovými a dolarovými úrokovými sazbami se snižuje poté, co ECB naznačila, že evropská ekonomika se zotavuje. Trhy spekulují, že ECB začne zvyšovat sazby dříve, než se dosud čekalo. Bank of Japan potvrdila, že nadále podporuje uvolněnou monetární politiku.

Ropa mírně posiluje poté, co Saudové reportovali, že v březnu do USA vyvezou o 300 tisíc barelů ropy denně méně než v únoru, což je dle očekávání a dle plánu dohod o omezení produkce. Američtí těžaři ale rekordním tempem vrtají nové vrty, které si většinou nechávají do zásoby nespuštěné až do doby, než ceny ropy posílí. Reálný přebytek ropy na trhu se tak dál zvyšuje.

Čínská centrální banka ve snaze zchladit přehřátý trh nemovitostí v Pekingu žádá banky o snížení rizika při poskytování hypoték. Spekulanti se mimo jiné nechávají rozvádět kvůli obejití přísnějších pravidel při čerpání hypotéky na druhý dům v domácnosti.