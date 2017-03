Rozbřesk: Kdy se smaže rozdíl mezi německými a americkými výnosy?

Americkým centrálním bankéřům se příliš nechce do komentování svých dalších kroků. Janet Yellenová se včera na vystoupení ve Washingtonu jakýmkoliv zmínkám o měnové politice vyhnula. Její kolega John Williams ze sanfranciského Fedu sice připustil čtyři růsty sazeb v tomto roce, jeho postoje jsou ale dobře známé a zdá se, že je zatím nesdílí rozhodující trojice Yellenová, Fischer, Brainardová.

Trhy jsou bez výraznějších makro-impulsů klidnější a pouze s lehkými obavami sledují neschopnost Trumpovy administrativy protlačit skrze Kongres zrušení Obamovy reformy zdravotnictví. Delší konec americké křivky ale přesto těžko hledá důvody proč jít níže, včera zastavil svůj pokles a vrací se pomalu ke 2,5 %.

Nadále platí, že výnosy v eurozóně zůstávají výrazně níže. Výnos desetiletého německého dluhopisu je “pouze” v okolí 0,4 %. To vše ve chvíli, kdy ekonomika eurozóny vzácně roste relativně podobným tempem jako Spojené státy. Důvod pro velký rozdíl ve výnosech je jednoduchý. Trhy zatím příliš nevěří v rychlý obrat v měnové politice ECB a sází na to, že nákupy dluhopisů z trhu budou pokračovat v eurozóně do konce roku 2017. I my věříme, že je Evropa v hospodářském cyklu zpožděná - nezaměstnanost je vyšší, zatímco mzdy, jádrová inflace a obecně přirozené domácí inflační tlaky jsou nižší. Na druhou stranu situace se kontinuálně vylepšuje, a pokud blížící se francouzské volby nenastartují další politickou krizi, ECB může v druhé polovině roku překvapit rychlejším ústupem z měnové expanze. Pak by se měl mamutí rozdíl mezi americkými a německými dlouhými výnosy začít smazávat.

FOREX

Region

Zatímco zlotý včera posílil do blízkosti takřka osmiměsíčních maxim vůči euru, tak forint mírně oslaboval. Zlotému se mohlo líbit o něco více jestřábí vyznění zápisu z posledního jednání centrální banky. Někteří členové Výboru pro měnovou politiku si myslí, že by NBP mohla zvýšit oficiální sazby, pokud inflace poroste rychleji, než naznačuje poslední prognóza.



Koruna zůstává vůči euru prakticky neměnná a krátké forwardy se významně vzpamatovaly po “slovní intervenci” prezidenta Zemana.



Dnešní den je sice z pohledu regionálních statistik nezajímavý, ale jistou odezvu na trzích může vyvolat zveřejnění evropského odhadu PMI za březen. Pozornost se však soustředí hlavně na příští týden, kdy zasedá ČNB.



EUR/USD/GBP

Eurodolar neprorazil 1,08 EUR/USD a dolaru pravděpodobně nastávají v nejbližších seancích lepší časy. Dnes pokračuje série vystoupení amerických centrálních bankéřů (Dudley, Evans), ale jak ukázala Janet Yellenová, nic nového se z Fedu v tuto chvíli asi nedozvíme. Lehký pokles podnikatelské nálady v eurozóně by pro euro na druhé straně Atlantiku neměl být velkým šokem - náš běžící odhad HDP nadále ukazuje na pokračující svižný růst ekonomiky v Q1 2017.